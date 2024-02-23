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乳酪是不少人的早餐之選，方便食用，對腸胃又有益！來自內地、有「乳酪界愛馬仕」之稱的卡士是內地大型超市包括山姆等的熱賣產品，連視帝陳豪都大讚兼大手入貨！不過大家之後不用再專程北上購買，今日起在香港各大超市都買得到，還有試食價，即睇有幾筍！

3款皇牌產品進駐超市、便利店！

卡士有三款皇牌產品今日起進軍香港市場，包括007益生菌家庭裝乳酪（原味）、餐後一小時及原態乳酪現正在百佳超級市場、惠康超級市場、華潤萬家U Select、包點先生及FRESH新鮮生活買得到，而Circle K 便利店及7-11便利店分別將於2月底和3月上架。而即日起至3月14日於指定百佳超級市場、惠康超級市場及華潤萬家U Select更有試飲優惠！

「007益生菌家庭裝乳酪（原味）」含7種活性益生菌及2種乳酸菌，100%純天然無添加，奶味醇厚，口感香滑，一倒出來就能飲用，方便快捷。原價$46.9一支，優惠期間$42一支，都算抵。

007益生菌家庭裝乳酪（原味）

原價：$46.9；特價：$42

（圖片來源：卡士）

「餐後一小時」含有100億專屬訂製的卡士雙歧桿菌C-I，以100%生牛乳奶發酵，用餐後1小時飲用有助消化及增加活力。

餐後一小時

原價：$19.9；特價：$17.9

（圖片來源：卡士）

最後還有「原態乳酪」呈布甸狀，以生牛乳發酵，含5種益生菌，可以自行加些水果等配料製成飯後甜品！現時有試食價，可以$39.9買到三杯裝（原價$43.8/三杯裝）！

原態乳酪

原價：$43.8/三杯裝；特價：$39.9/三杯裝

（圖片來源：卡士）

卡士乳酪優惠

推廣日期：即日起至3月14日

優惠銷售點：指定百佳超級市場、惠康超級市場及華潤萬家U Select







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