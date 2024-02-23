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明日就是元宵節，大家想好去哪裏過了嗎？如果大家想出去玩的話，就要留意以下優惠了，事關港鐵明日會推出感謝日，除了坐車會有優惠外，更會加密班次。所以想出去走走的朋友，可以考慮一下使用港鐵出行。

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大家想去明日（24日）去哪裏玩了嗎？港鐵宣布在2024年2月24日（星期六）推出「感謝日」，答謝乘客。所以大家如果元宵佳節會出外遊玩及賞花燈的話，就要留意了！

大家只要於2024年2月24日，憑八達通乘搭港鐵、輕鐵及港鐵巴士或以二維碼乘搭港鐵重鐵網絡之付款車程（包括來往羅湖及落馬洲站的車程），可享車費半價優惠：

● 八達通：優惠不適用於東鐵線頭等額外費、機場快線及港鐵接駁巴士。優惠可與其他優惠同時使用，折扣會被分開計算，總優惠金額不會高於該車程之車費。扣減金額尾數少於一角，亦以一角計算。

● 二維碼：優惠不適用於東鐵線頭等額外費及機場快線，亦不可與其他車費折扣優惠同時使用。扣減金額尾數少於一角，亦以一角計算。

不過，有5點限制大家要留意的，以下情況都是不適用的：

感應式信用卡或扣賬卡之付費車程 東鐵綫頭等額外費、機場快綫及港鐵接駁巴士 若於輕鐵出站收費器退回入站時多付的車費後，其實際支付車費為$0 使用全月通免費往來該月票的指定車站或乘搭任何指定免費交通工具 使用全月通乘搭連接車程往來該月票的非指定車站，當經扣減其他車費折扣後，而毋須支付車費的車程

另外，為配合因應元宵佳節及優惠的額外乘客量，明日6條線路會共增加約370班車，加密列車班次詳情如下：







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