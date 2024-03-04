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日本櫻花季到喇！當地各個縣市的櫻花紛紛綻放，每年都吸引世界各地的人前往賞花打卡！每到旺季一定要捱貴機票？一定要和大家搶機位？香港航空突襲式推出花季優惠，航點包括日本大阪、沖繩、熊本等，還有峇里島及內地熱門地方，讓大家在賞花最佳季節用最抵價錢飛！

3萬張機票包20kg寄艙行李！最平$730即飛！

香港航空即日起至3月14日推出機票花季優惠，提供3萬張經濟艙來回機票，價錢更包20kg免費寄艙行李額，最平低至$730（不連稅）即可起行！航點包括日本大阪、沖繩、熊本及札幌，更有峇里島及內地熱門地方，如北京首都大興、上海浦東、三亞及海口！旅遊日期由即日至6月5日都有，想趁春天賞花好佳節飛一轉的話，切勿錯過優惠！

（圖片來源：香港航空）

香港航空花季優惠

推廣日期：即日起至3月14日

推廣內容：3萬張經濟艙來回機票，已包含20kg免費寄艙行李額

旅行日期：3月至6月5日

航點：大阪、沖繩、熊本、札幌、峇里島、北京首都大興、上海浦東、三亞及海口

9大航點旅行日期及價錢

【香港來回大阪】

旅遊日期：即日起至4月26日

價錢：$1,400起



旅遊日期：4月27日至6月5日

價錢：$1,730起

【香港來回沖繩】

旅遊日期：4月5日至4月26日

價錢：$1,190起



旅遊日期：4月27日至6月5日

價錢：$1,410起

【香港來回熊本】

旅遊日期：4月5日至6月5日

價錢：$1,130起

【香港來回札幌】

旅遊日期：3月13日至6月5日

價錢：$3,110起

【香港來回上海浦東】

旅遊日期：4月5日至6月5日

價錢：$1,630起

【香港來回海口】

旅遊日期：即日起至6月5日

價錢：$730起

【香港來回三亞】

旅遊日期：即日起至6月5日

價錢：$750起

【香港來回北京首都大興】

旅遊日期：即日起至3月21日

價錢：$980起



旅遊日期：4月5日至6月5日

價錢：$1,820起

【香港來回峇里島】

旅遊日期：即日起至6月5日

價錢：$2,290起

花季優惠預訂請按此







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