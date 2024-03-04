吃喝玩樂

著數速遞

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-03-04Text: Kennis Wong

機票優惠 |香港航空推花季優惠！櫻花季$1,400飛大阪、$1,130飛熊本！仲有札幌、沖繩等人氣日本航點！包20kg寄艙行李！同場平飛北京、上海、峇里最平$730起行

#著數優惠 #短線遊 #北上食買玩 #Travel News #大阪 #沖繩 #熊本 #札幌 #峇里島 #北京 #大興 #上海 #浦東 #三亞 #海口 #日本 #香港航空 #Hong Kong Airlines

　　日本櫻花季到喇！當地各個縣市的櫻花紛紛綻放，每年都吸引世界各地的人前往賞花打卡！每到旺季一定要捱貴機票？一定要和大家搶機位？香港航空突襲式推出花季優惠，航點包括日本大阪、沖繩、熊本等，還有峇里島及內地熱門地方，讓大家在賞花最佳季節用最抵價錢飛！

 

3萬張機票包20kg寄艙行李！最平$730即飛！

 

　　香港航空即日起至3月14日推出機票花季優惠，提供3萬張經濟艙來回機票，價錢更包20kg免費寄艙行李額，最平低至$730（不連稅）即可起行！航點包括日本大阪、沖繩、熊本及札幌，更有峇里島及內地熱門地方，如北京首都大興、上海浦東、三亞及海口！旅遊日期由即日至6月5日都有，想趁春天賞花好佳節飛一轉的話，切勿錯過優惠！

 

（圖片來源：香港航空）

 

香港航空花季優惠

推廣日期：即日起至3月14日
推廣內容：3萬張經濟艙來回機票，已包含20kg免費寄艙行李額
旅行日期：3月至6月5日
航點：大阪、沖繩、熊本、札幌、峇里島、北京首都大興、上海浦東、三亞及海口

 

9大航點旅行日期及價錢

 

【香港來回大阪】
旅遊日期：即日起至4月26日
價錢：$1,400起

旅遊日期：4月27日至6月5日
價錢：$1,730起

 

【香港來回沖繩】
旅遊日期：4月5日至4月26日
價錢：$1,190起

旅遊日期：4月27日至6月5日
價錢：$1,410起

 

【香港來回熊本】
旅遊日期：4月5日至6月5日
價錢：$1,130起

 

【香港來回札幌】
旅遊日期：3月13日至6月5日
價錢：$3,110起

 

【香港來回上海浦東】
旅遊日期：4月5日至6月5日
價錢：$1,630起

 

【香港來回海口】
旅遊日期：即日起至6月5日
價錢：$730起

 

【香港來回三亞】
旅遊日期：即日起至6月5日
價錢：$750起

 

【香港來回北京首都大興】
旅遊日期：即日起至3月21日
價錢：$980起

旅遊日期：4月5日至6月5日
價錢：$1,820起

 

【香港來回峇里島】
旅遊日期：即日起至6月5日
價錢：$2,290起

 

花季優惠預訂請按此

 

  • by Senior Content Editor

    Kennis Wong

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

更多著數速遞文章
你可能感興趣
#著數優惠 #短線遊 #北上食買玩 #Travel News #大阪 #沖繩 #熊本 #札幌 #峇里島 #北京 #大興 #上海 #浦東 #三亞 #海口 #日本 #香港航空 #Hong Kong Airlines
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
雙幣交易
財政預算案2024-25
More
Share