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2024-03-12Text: Sammy Leung

八達通3月請大家免費搭的士！一連10日！做齊2 Steps鬥快搶！即睇遊戲詳情+3大限制

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　　常坐的士出行的朋友要注意！近日八達通推出了Instagram限定有獎遊戲，只要成指定任務，就有機會免費搭的士！方法十分簡單，如果你常常都會坐的士的話，不妨留意一下今次的活動！即睇！

 

　　近日，八達通宣布推出Instagram限定有獎遊戲「#呢位司機值得畀個Like有獎遊戲」，目的是想表揚有裝八達通的的士司機，遊戲一連十日，每日都有5個名額。玩法很簡單，只要大家在三月份內乘搭提供八達通支付的的士，並於的士車廂內拍攝八達通流動收款機，及以八達通支付車資，大家可以用八達通、手機八達通或八達通銀包，得獎者需到時要提交相關八達通App消費紀錄截圖作核實之用相。之後，做以下2 Steps就有機會獲得八達通請你免費搭的士。

 

  1. 追蹤 @octopushongkong 及讚好指定帖文 
  2. 在3月14至3月27日（僅限星期一至五，不包括星期六日及公眾假期），每日中午12時起，將八達通流動收款機相片上傳至IG Story限時動態，Tag @octopushongkong 並hashtag #呢位司機值得畀個Like，頭5名最快上傳Story嘅參加者，可獲八達通請你搭的士！

 

 

圖片來源： octopus.com.hk

 

 

　　不過要留意以下3大限制：

  1. 參加帳號需設定為公開，否則不計算參與的。而得獎者將會收到由 @octopushongkong 所發出之私訊通知安排領獎詳情！
  2. 雖然參加者於每個遊戲日都可參加，但於此遊戲活動中最多只能獲獎一次！
  3. 得獎金額將以八達通增值額形式發放，只限單一交易，上限為港幣$200！

 

 

圖片來源：Unsplash@Na sen

 

日期：2024年3月14至3月27日（僅限星期一至五，不包括星期六日及公眾假期）

詳情按此

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

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