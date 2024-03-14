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平時去旅行習慣額外買一張海外SIM卡，又或者購買eSIM，即使身處外地亦不會失聯。對於經常往返內地的香港人，一張長期的SIM卡十分重要，不用經常心掛掛需要定時更換，就算即興北上亦網絡暢通，不用依賴時有時無的公共WiFi！AlipayHK限時送出免費內地儲值SIM卡，還支援通話及流動數據！即睇著數詳情！

¥100儲值額電話卡可支付3個月數據＋通話月費！

AlipayHK宣布聯乘中國電信及深圳領展中心城，大派¥100儲值額電話卡！持有回鄉證的香港AlipayHK用戶可於即日起至3月24日到AlipayHK App內領取電子優惠券，再到深圳領展中心換領電話卡。

電話卡內的¥100可以月費扣減，只需每月¥29，就包括20GB通用流量及30GB定向流量（如騰訊視頻、愛奇藝、抖音），即總共50GB數據！此外，換領到電話卡後可以低至¥0.1／分鐘作內地通話，大家想北上勁食一餐，打電話Book枱無難度！

換領電話卡詳情

推廣日期：即日起至3月24日

換領條件：持有回鄉證的香港AlipayHK用戶，每人只可領取1張優惠券

電話卡詳情：¥100電話卡可作月費扣減，每月¥29包括20GB通用流量及30GB定向流量（如騰訊視頻、愛奇藝、抖音），總共50GB數據，以及低至¥0.1/分鐘作內地通話（不含國際及港澳台）

換領地點：深圳市福田區福華一路3號領展中心城G層客服台

換領時間：早上11時至晚上7時

換領電話卡步驟

1. 在AlipayHK App首頁點擊「更多」

2. 到「交通／旅遊」中點撃「跨境專區」

3. 點撃「內地專屬優惠」

4. 點撃「中國電信（領展中心城）」的「免費內地電話卡」

5. 按「立即換領」並滑動啟用優惠券換領電話卡

在AlipayHK App首頁點擊「更多」

（圖片來源：AlipayHK App截圖）

到「交通／旅遊」中點撃「跨境專區」

（圖片來源：AlipayHK App截圖）

點撃「內地專屬優惠」

（圖片來源：AlipayHK App截圖）

點撃「中國電信（領展中心城）」的「免費內地電話卡」

（圖片來源：AlipayHK App截圖）

按「立即換領」並滑動啟用優惠券換領電話卡

（圖片來源：AlipayHK App截圖）







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