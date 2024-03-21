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網上下單叫外賣、訂蛋糕已屬常事，但想過有外賣自取 app 甚至可以讓大家半價買到名牌酒店的烘焙、美食嗎？來自泰國的環保惜食 App「Yindii」以減廢惜食為大原則，與不同餐廳、cafe、雜貨店合作，每日以盲盒、福袋形式售賣各間餐廳食店的剩食，價錢由半價至八折不等，讓大家以優惠價錢買到高質食物，減少浪費。

於 2020 年創立的 Yindii 去年初才登陸香港，至今已跟華御結、COVA、city'super、Pret A Manger，甚至瑰麗酒店、康得思酒店等逾 300 間餐廳店舖合作，以福袋形式賣當日的剩食，由新鮮食物、乾貨、包裝食物至冰鮮食物都有。最有趣是，餐廳也不能預測當天剩餘甚麼美食，所以大家需於固定時間到店鋪取貨，到時才知道福袋的食物款式，過程猶如「開盲盒」一樣。

App 中所見，瑰麗酒店 Rosewood 的 BluHouse 這日可以 $144 買到 6 件甜品的 dessert combo、康得思酒店的 1 磅蛋糕半價後也不過 $179，而人氣東歐蛋糕店 Romanova Bakery 的件裝蛋糕更低至 $35，比連鎖餅店的價錢更相宜。部分酒店更提供自助餐餐盒，把午市、晚市自助餐中過剩的前菜、主菜及甜點打包出售，數量有限。唯一要留意是，美食需於當日指定時段內到店自取，部分需待餐廳、店舖關門前後領取，大家要預時間取貨喇。

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Yindii

網址︰https://www.instagram.com/yindii_hk/







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