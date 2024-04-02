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大家愛購物嗎？又有著數優惠了！近日，真的有很多商戶都推出了大大小小的優惠，今次就跟大家一齊看看這幾天的萬寧、百佳、惠康及DON DON DONKI的優惠，即睇！

著數優惠│1. 萬寧：玩小遊戲贏$250禮品包

萬寧近日推出「揀啱每健事」企劃，所以會於4月5至7日及13至14日在港九新界多個地區設置「揀啱每健事」流動打氣站，大派5,000份禮物。大家只要參與有獎小遊戲，在限時之內從旋風裝置中選出代表「健康啲」元素的飛舞標誌，並回答相關問題即可有機會免費贏走一份價值超過$250的禮品包，禮品包內的健康、美容及個人護理等禮品將隨機派發，好像是白蘭氏蟲草雞精Cs-4配方1支裝、撒隆巴斯舒適貼1片裝、森下仁丹Bifina Si晶球益生菌3包、AHC超水感淨亮涼感防曬精華20毫升、Physiogel 抗敏紓緩面霜5毫升、凡士林肌亮水潤精華凝乳70毫升、DIANE髮質重構深層導入髮膜(試用裝) 、Himawari 向日葵Ex活養洗髮露及營養護髮素(體驗裝)、牙齦適健齒護齦特強清新配方牙膏(試用裝) 、舒特膚益生元鎖水潔膚乳29毫升、Joseristine爽身粉味沐浴露50毫升、萬寧「揀啱每健事」便利貼。

活動時間及地點或會因應天氣及路面情況而有所改動，詳情請瀏覽萬寧Facebook/Instagram專頁公布，而以下是流動打氣站活動詳情：

- 4月5日 (星期五)11:30 - 13:30：鰂魚涌 (英皇道，近康橋大廈)

- 4月6日 (星期六)11:30 - 13:30：尖沙咀 (海防道，寶豐大廈對面)

- 4月6日 (星期六)15:30 - 17:30：旺角 (砵蘭街，朗豪坊對面)

- 4月7日(星期日) 11:30 - 13:30：荃灣 (青山公路，近千色匯II)

- 4月7日(星期日)15:30 - 17:30：屯門 (屯門鄉事會路，近屯門時代廣場)

- 4月13日（星期六）11:30 - 13:30：中環 (民光街，近摩天輪)

- 4月13日（星期六）15:30 - 17:30：銅鑼灣 (百德新街，近翡翠明珠廣場)

- 4月14日（星期日） 11:30 - 13:30：尖沙咀 (海防道，寶豐大廈對面)

- 4月14日（星期日）15:30 - 17:30：旺角 (砵蘭街，朗豪坊對面)

大家要留意，活動時間及地點或會因應天氣及當日路面情況而有所改動，詳情請留意萬寧Facebook/Instagram專頁。禮品包將隨機派發，以先到先得形式送出，每人限換一份，數量有限，送完即止。

萬寧「揀啱每健事」流動打氣站

詳情按此

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