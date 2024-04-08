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自從政府指將於2024年8月1日實施都市固體廢物收費（垃圾收費），按「污染者自付」原則，對全港所有界別棄置的垃圾按量收費，大家開始收拾家中廢物及更加關注環保。而為鼓勵市民使用環保署轄下的社區回收設施進行乾淨回收，環保署通過智能回收系統推出通用於全港所有「綠在區區」的積分系統 -《綠綠賞（電子）積分計劃》，最近「綠綠賞」和Carbon Wallet合作推積分兌換，在4月30日前仲有著數，即睇！

大家於社區回收網絡提交回收物時，只需出示綠綠賞手機應用程式即可賺取相應綠綠賞積分，雖然綠綠賞禮品很多，包括日常生活用品及糧油乾貨、環保產品，但如果大家看過之後覺得沒有自己想要的獎賞，可以怎樣呢？現在就有一個很好的機會讓大家換取其他物品，「綠綠賞」和一站式減碳獎賞平台Carbon Wallet合作，「綠綠賞」會員可將積分轉換為Carbon Wallet積分（「CW分」），Carbon Wallet內可以兌換到更多禮品！

「綠綠賞」用戶可以透過Carbon Wallet，選擇更多的綠色獎賞，如免費乘搭港鐵、環保家居用品、植物或素食產品和飲料、純素護膚品、環保物料時裝、本地生態遊等等。先說說今次的著數，現時至2024年4月30日，「綠綠賞」用戶可享有7折的積分兌換折扣，每位用戶可以用「綠綠賞」積分兌換每張禮券各一次，總共可兌換成最多9,000 CW分，數量有限，換完即止。「綠綠賞」禮券享7折積分兌換折扣 ：

1. 1,050 「綠綠賞」積分兌換1,500 CW分

2. 2,100「綠綠賞」積分兌換3,000 CW分

3. 3,150「綠綠賞」積分兌換4,500 CW分

教大家6 Steps兌換CW分，不過兌換前記得要有Carbon Wallet 帳戶：

1. 到主⾴正中位置的綠綠賞，於積分換券⾴⾯按「兌換」

2. 確認兌換禮券數量後， 請按「關閉」

3. 到主頁的禮券，在未用中按立即使用

4. 確認使用禮券數量， 請按「按此確認」兌換

5.綠綠賞會直接帶你到 Carbon Wallet應用程式，請按「確定」

6. 禮券所列的CW分會自動加入你的Carbon Wallet 帳戶







一齊看看CW分可以換甚麼！好像是1,500 CW分 可以換到定義潔淨的多用途清潔劑或Clean的植奶咖啡$10優惠券；2,000 CW分換Mother Pearl $20優惠券；3,000 CW分限量換港鐵單程車程(用八達通App領取)或二手時裝$50優惠券；3,500 CW分換到天然護膚品$50優惠券或NUTTEAm指定飲品一杯！

詳情按此







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