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最近周不時有戲院推出優惠，一時指定日子平價睇戲，一時有信用卡折扣優惠，今次影藝戲院宣布有5.1勞動節限量電影套票優惠，一次過以低於半價購買多張電影戲票，再加爆谷1人餐換領券！未來半年無論港產片，抑或外國電影都有不少獲獎或提名電影上映，電影迷們絕對不能錯過這個套票優惠！

$510買10張戲飛＋爆谷套餐換領券

趁著5.1勞動節，全線影藝戲院限量發售共510套電影優惠套票！大家可以在勞動節當日以$510購買電影禮券10張（總值高達$1,050），以及爆谷1人餐換領券5張（總值高達$340），即以大約37折就可以買齊所有禮券。

爆谷1人餐換領券由獲發起計6個月內即可使用，而電影套票適用於12月15日或之前放映的2D電影。假如揀選3D、因片長或其他原因加價的電影，只要補回差額就可使用。一口氣以低價買半年限期的戲飛對於閒時就會到戲院睇戲的電影迷簡直是一大福音！

（圖片來源：影藝戲院）

5.1 勞動節限量電影優惠套票

推廣日期：5月1日

推廣內容：當日前往影藝戲院即可購買電影優惠套票，包括電影禮券10張及爆谷1人餐換領券5張，限量510套

電影套票使用條件：

1. 此券只可用作换領2D電影正價戲票，並不適用於換領影藝戲院小賣部食品、飲品或其他商品

2. 不適用於指定電影、電影公司有特別協定及任何特別版本之電影

3. 如因3D電影、片長或其他原因加價，須支付差額

4. 此券只限於2024年12月15日或之前放映之場次，每券只可使用一次

電影優惠套票詳情請按此

影藝戲院地址

1. 九龍城影藝戲院

地址：九龍城廣場1樓120 - 123號鋪

電話：2367 8289

2. 青衣城影藝戲院

地址：青衣城2期3樓326號鋪

電話：2312 2600

3. 銅鑼灣影藝戲院JP

地址：銅鑼灣百德新街22 - 36號翡翠明珠廣場

電話：2396 6614







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