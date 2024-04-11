加入最愛專欄 收藏文章

復活節連假剛過去，打工仔如果想再自製長假期，5 月在勞動節和佛誕前後請假 2 日，剛好可以放足 5 日去個小旅行。樂桃航空近日推出日本大阪機票優惠，連稅後最平 $1,625 起包 20kg 行李，唯一缺點是夜去早返，玩少半日！除此之外，若打算去一趟美加的話，加拿大航空罕有推出 9 折優惠，經濟艙至商務艙都用得！

樂桃航空大阪機票最平$1,625！送20kg行李

樂桃航空近日推出大阪機票優惠，4 月 23 日至 10 月 26 日期間由香港出發至關西大阪，Simple Peach 或 Simple Peach Plus 票價低至 $610，預訂時輸入優惠碼【 S24BAG1HK 】，每人每程更可免費托運 20kg 行李一件（長寬高三邊總和不得超過 203cm），慳返 $270 行李費！唯一要留意是，優惠能用於指定航班 MM66 及 MM63，去程黃昏從香港出發，回程則是一大清早於大阪關西機場返港，晚機去早機返，連稅後最平每人 $1,625！

在樂桃航空官網訂機票時輸入優惠碼，並選擇附有黃色行李 icon 的航班，即獲單程免費托運 20kg 行李一件。

樂桃航空大阪機票優惠，連稅後最平每位 $1,625。

樂桃航空大阪機票優惠

活動適用航班：香港ー大阪（關西）MM66／63航班

活動適用票價：Simple Peach, Simple Peach Plus

優惠券使用期︰即日至 2024 年 4 月 21 日 23:59（HKT）

有效出發日期︰2024 年 4 月 23 日至 10 月 26 日（2024年6月29日〜8月31日期間除外）

網址︰https://www.flypeach.com/hk/um/specials/campaign/bagfree

美加旅行！加拿大航空9 折坐到Business

如果你今年打算飛一轉美國、加拿大，加拿大航空近日公布由 5 月 13 日起將每星期新增一班早上出發、往返香港與溫哥華的航班，夏季期間每週共營運 11 班航班。另外，加航由即日至 4 月 18 日期間更推出限時機票優惠，只要大家預訂 5 月至 2025 年 3 月飛往加拿大或美國的航班，經濟艙、豪華經濟艙至商務艙的機票統統 9 折！







全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！