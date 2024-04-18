MUJI優惠｜無印良品MUJI Week 4.19開鑼！一連10日減價、會員額外9折！4折帶走梳化？必買消委會推介行李箱、日本爆紅化妝海綿套裝一物兩用

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MUJI 又減價！無印良品將於 4 月 19 日至 28 日期間推出 MUJI week 優惠，店內一連 10 日都有不同的限定優惠，涵蓋春夏服飾、收納用品、家居用品及食品等；只要是 MUJI passport 手機 app 會員，期間在全線店舖、官方網上商店及 Café&Meal MUJI 消費購物再有額外 9 折，折上折低價入手心水 item 無難度！

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MUJI無印良品海外首間服飾專賣店登場！率先開賣春夏季服飾、有改衣服務！

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MUJI 必買減價好物｜01 行李箱︰消委會推介！耐用程度獲滿分

Muji 的行李箱早前獲消委會評為 4.5 分高分，實用度媲美同評分的名牌篋 Victorinox、ECHOLAC、LOJEL；加上其耐用程度更獲滿分，卻只賣 $2,000 有找，因而被封為最抵用行李箱。Muji 早前再把行李箱改良，如用上輕便耐用的聚酯纖維、增加收納容量、以雙滑輪設計，以及新增淺黃、淺藍等春季限定顏色。

行李箱連滑輪固定器 75L（$1,580）

MUJI 必買減價好物｜02 亞加力儲物系列︰收納必備！不同尺寸最平72折

收納是新潮流，MUJI 的收納盒及收納架一向受歡迎，像亞加力儲物系列設計整潔、透明度高，而且有各種尺寸及間隔，可以迎合不同需要。官方預告︰亞加力儲物將有 8 折優惠，MUJI passport 手機 app 會員享額外 9 折。

亞加力三層儲物盒（$180）

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