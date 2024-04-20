優惠情報 | 盤點4月激抵著數優惠！日本城88折、買滿$200送$20優惠劵 / GODIVA、Häagen-Dazs指定雪糕買一送一 / 世界地球日7-Eleven指定咖啡買1送1

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放假時，大家都會出外消費，而4月有很多商家都推出了優惠，所以接住下來和大家看看4月著數優惠，有雪糕買一送一優惠、免費送原味燕麥奶、買2支清酒85折等等，不論是飲食、餐廳及家品都有著數！真的不要錯過了！

4月著數優惠│1. GODIVA：軟雪糕買一送一優惠

天氣熱辣辣，最適合就是食雪糕。近日，GODIVA推出軟雪糕買一送一優惠，大家在2024年4月17日至21日買香濃絲滑黑巧克力味軟雪糕可以有買一送一優，即是$59可以有兩支。不過，每店每天下午一時起限售200套軟雪糕，售完即止，旺角MOKO專門店沒有這次優惠哦！而巧克力豆亦同步推出買一送一優惠，可選不同口味有薄荷黑巧克力、咖啡牛奶巧克力、白巧克力、黑巧克力及牛奶巧克力。喜歡吃的朋友一齊不可錯過今次優惠。

GODIVA優惠

優惠期：2024年4月17至21日（星期三至日）

GODIVA黑巧克力味軟雪糕 買一送一：$59兩支

GODIVA巧克力豆買一送一：$59兩盒

MOKO 專門店限定：GODIVA Signature 巧克力磚買一送一$69兩件

可選不同口味：海鹽黑巧克力、72%黑巧克力、牛奶巧克力及杏仁黑巧克力

詳情按此

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