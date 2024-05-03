走塑優惠大合集！環境署帶頭儲印花送餐具+食肆優惠！Starbucks可借杯兼減價 / 7CAFÉ自攜杯買一送一！這個商場回收美容空瓶賺點數換獎賞

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走塑政策已實行接近兩星期，大家習慣外賣用環保餐具未？為了推動更多人走餐具，環境署帶頭實行「走塑有賞」活動，5月5日起只需3個印花就能換領精美不鏽鋼餐具！不同店舖都推出自家「走塑」優惠，只要大家自備餐具或積極回收就能獲取折扣等！即睇你平時幫襯的商戶有沒有鼓勵環保的著數優惠！

閱讀更多：走塑懶人包

走塑優惠 ︳ 1. 環境署：走餐具儲夠印花即換不鏽鋼餐具、食肆優惠！

大家想在Office常備一套不鏽鋼餐具，不如考慮參加環境署「走塑有賞」活動！只要在參與食肆中買外賣時走餐具，就可以向店員取得1個印花，又或者在「咪嘥盒食店」不用即棄容器，例如餐盒或杯，就可以獲得2個印花。以往儲夠12個印花才能換領，由5月5日起，只需3個就可以即時到「綠在區區」指定的「回收環保站」或「回收便利點」換領，比以往的換領時間快了足足4倍，限量50,000份！

（圖片來源：綠在新墟 San Hui Recycling Store Facebook）

另外，6個印花可以獲取食肆獎賞，如熱飲、甜品、折扣等，又或者「綠綠賞」中的250 GREEN $；而12個印花則可換領更大的食肆獎賞，包括凍飲、小食、禮券等，又或者於「綠綠賞」中領取500 GREEN $。推廣期至6月5日，假如想換取餐具，為環保出一分力的話，記得幫襯參與食肆時走餐具領印花！

（圖片來源：走塑有賞主頁）

「走塑有賞」

推廣日期：5月5日至6月5日

換領方法：

1. 參與「走塑有賞」的食肆中買外賣時走餐具，就可以獲得1個印花

2. 在「咪嘥盒食店」不用即棄容器，例如餐盒或杯，就可以獲得2個印花

獎賞內容：

【3個印花】

1. 可重用餐具電子禮券（請到「綠在區區」指定的「回收環保站」或「回收便利點」換領）

（圖片來源：綠在新墟 San Hui Recycling Store Facebook）

【6個印花】

1. 食肆獎賞：如熱飲、甜品、折扣等

2. 綠綠賞：250 GREEN $

【12個印花】

1. 食肆獎賞：如凍飲、小食、禮券等

2. 綠綠賞：500 GREEN $

參與食肆名單請按此

「咪嘥盒食店」參與食肆名單請按此

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