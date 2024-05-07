深圳｜WeChat Pay HK聯同大眾點評推「趣遊深港地圖」！北上用App打卡即送奶茶、兌換券！必學一招參加抽獎嬴免費洗牙券

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WeChat Pay HK 近日聯同大眾點評推出「趣遊深港地圖活動」，大家由即日起至 5 月 15 日出遊深圳時，可以跟住大眾點評的線上地圖前往不同深圳好去處打卡，check-in 即可免費獲贈人氣奶茶、兌換券等。

參加方法簡單，大家只要在大衆點評 app 搜索「得閒深港遊」，即可進入頁面。線上地圖設有足迹頁面，列出多達 400 個好去處及店舖，包括深業上城、福田星河 COCO Park、卓悅中心、南山區的萬象前海等大型商場，也有人氣食店如茉莉奶白、漢陽廷自助烤肉、湖南老灶台。當大家使用大眾點評的打卡功能，並集齊指定打卡次數，即可獲免費飲品、兌換券等。打卡之外，大家上載一條包含至少 20 字及 1 張圖片的評論，則可換領參加一次抽獎的機會，有機會獲得免費洗牙券、居酒屋代金券、湘菜伴手禮等共萬份獎品。

「得閒深港遊」頁面列出不同活動。

App 內的足迹頁面可見到參與打卡活動的好去處及店舖。

集齊 3 個打卡地點可獲免費奶茶或兌換券。







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