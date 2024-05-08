高德地圖 | 高德打車攻港！用高德地圖、AlipayHK即時Call的士！派10張$15優惠券！即睇3 Steps用App叫車教學+優惠詳情

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平時大家Call車，會使用甚麼App？為了方便，愈來愈多人喜歡使用App叫定車，夠鐘就可以下去搭車，一下子就到目的地。而北上時超常用的高德地圖「高德打車」功能，最近都登陸了香港。大家Call車又可以多一個選擇了！

愈來愈多人北上，可能都有聽過在內地使用高德地圖會較方便，當中可以找到附近停車場、充電站等，而高德地圖其中一個功能就是「打車」，在App內可以超方便Call車。

近日，大家如果一按進去高德地圖內，就會發現高德地圖已經開通了香港Call車的服務，換句話說，大家可以試試用高德地圖App去叫的士了！

使用方法超簡單，3步Call到車：

1. 先用手機登記帳號

2. 按進高德打車功能，再輸入起點及終點

3. 有2款的士可選擇，包括「包車價的士」的一口價收費或者「打表的士」按錶收費。

而現時，在即日起至2024年12月31日，高德地圖可每日拿一次$15 Coupon，而最多取10次，即是最多能領取$150。不過要留意，一次坐車最多用1張，一日最多用4張。

高德地圖

高德地圖Android下載

高德地圖iOS下載

但如果你不想再下載多一個App，都可以在AlipayHK內的高德打車小程式，即時Call的士。另外，在即日至5月13日於AlipayHK內輸入「搭車贏歐國盃門票」，就會見到「高德打車」$50 的士優惠券。







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