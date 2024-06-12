父親節2024｜至抵父親節禮物優惠合集！按摩椅劈價勁減$31,612、TCL智能電視46折入手！Samsung手機、手提電腦、平板都有份！

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今個星期就是父親節，大家準備好送給自己或父親的禮物了嗎？最近，很多商店都有父親節優惠，買電子產品、保健用品或者電器都有著數，即睇！

父親節優惠2024│1. 友和YOHO：電器最抵低至46折！咖啡機勁減$3,600

友和YOHO在2024年5月20日至6月16日推出了「友和YOHO父親節優惠」，不少電子產品、皇牌產品、電器等都有折，最抵低至46折！好像是原價$1,159的Marshall 馬歇爾Minor III 真無線藍牙耳機只需$999就買到，如果撞上限時優惠有機會再抵一些；DeLonghi 迪朗奇Delonghi La Specialista Prestigio Barista級半自動家用咖啡機勁減$3,600；46折入手TCL P745 系列 55P745 55吋 LED 4K 智能電視機等。有興趣的話，可以去官方網站看看。

友和YOHO

日期：2024 年 5 月 20 日至 6 月 16 日

詳情按此

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