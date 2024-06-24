吃喝玩樂
著數速遞

加入最愛專欄　 收藏文章　

2024-06-24Text: Sammy Leung

機票優惠 ︳HK Express、大灣區航空推下半年平機票！福岡來回包行李$576起、單程飛首爾低至$270

#優惠 #0+3 #旅行 #平機票 #著數 #著數優惠 #去旅行 #HK Express #大灣區航空 #機票

　　大家計劃好下半年的旅程未？近日，不同的航空公司都推出了下半年不同時間的機票優惠，大家每次買機票前記得要做足功課。在今次推介的優惠中有暑假的，更有日本紅葉季的，即睇最近的機票優惠！

 

機票優惠│1. HK Express：$576起紅葉季來回飛福岡

 

　　近日，HK Express推出了福岡機票優惠，在即日至6月25日晚上11時59分可以入手2024年8月25日至11月30日的福岡機票，「經濟飛」來回票價未包稅低至$576，即是至少包括一件隨身物品及一件登機行李，在紅葉季有這個價錢，真的超級抵！

 

 

 

　　編輯到了官方網站試一試到底是否真的如此抵，發現「輕便飛」來回票價計上稅項後，低至$1,276起，不過只包括一件隨身物品 ；而「經濟飛」來回票價計上稅項後低至$1,376起，這價錢包括一件隨身物品及一件登機行李，所以今次「經濟飛」去福岡超級平！

 

 

HK Express

預訂日期：即時至6月25日23:59

旅遊日期：2024年8月25日至11月30日

詳情按此

 

下一頁：$230起單程飛曼谷！$270起單程飛首爾

 

  • by Senior Content Editor

    Sammy Leung

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

更多著數速遞文章
你可能感興趣
#優惠 #0+3 #旅行 #平機票 #著數 #著數優惠 #去旅行 #HK Express #大灣區航空 #機票
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share