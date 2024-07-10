著數優惠2024 | 暑假不可錯過5大酒店優惠！$1,800起Staycation包水上樂園門票 / 酒店Spa二人同行35折 / $186.8澳洲M5和牛壽喜燒

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雖然打工仔沒有暑假，但都不可以放過暑假的各種優惠，如果大家7至8月會留在香港，可以看看以下的酒店優惠，有Staycation、Spa、自助餐等。

酒店優惠│1. 香港海洋公園萬豪酒店：夏日必去Staycation！住酒店包香港海洋公園水上樂園門票

香港海洋公園萬豪酒店在4月1日至12月31日推出了「體驗水上樂園住宿計劃」，只要用促銷代碼「RXL」就可以Book到「體驗水上樂園住宿計劃」的Staycation！住宿計畫包括 飯店客房住宿一晚、 兩位成人的自助早餐及兩位成人的香港海洋公園水上樂園門票，大家可以在這個盛夏去水上樂園玩個夠本！而價錢方面，7月大約$1,850起，而八月大約$1,800起，不過要留意星期六日的價錢會更高！

香港海洋公園萬豪酒店

日期：4月1日至12月31日

地址：香港仔黃竹坑道180號

詳情按此

下一頁：二人同行Spa 35折！仲包水療排毒飲品、健身通行證







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