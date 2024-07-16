DSE優惠2024 | 文憑試放榜優惠盤點！茶飲買一送一／便利店送燒賣魚蛋／免費5G本地流動數據

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就快到DSE放榜的大日子！深知各位考生為準備考試花盡心力，不少商戶都在這個時候推出各式優惠，慰勞各位考生兼打氣！如果你是應屆考生，又或有家人朋友正等待放榜，不妨留意商戶優惠詳情，歎茶飲、小食，輕輕鬆鬆迎接大日子！

DSE優惠2024 | 1. 倆仨杯海港城分店：中學生幫襯茶飲買一送一！

倆仨杯是一家全新的連鎖式茶飲店，以獨特台式飲品和小吃為特色，在7月17日到19日，將會推出「中學生買一送一優惠」，讓同學們分享茶飲、放鬆心情。

只要帶同有效中學學生證，在優惠活動期間去到倆仨杯海港城分店，在結帳時向店員出示在Instagram上追蹤了倆仨杯的官方帳號，點讚相關優惠帖文，就可以獲得茶飲買一送一優惠！

（圖片來源：倆仨杯提供）

● 優惠活動日期：7月17日至7月19日

● 這項優惠適用於同款式、同甜度及同冰度的飲品，詳情可向分店店員查詢。

DSE優惠2024 | 2. 7-Eleven：完成任務免費食燒賣／魚蛋

7-Eleven推出「7-11 HUG」，希望能為今屆DSE考生送上一個擁抱！只要在放榜日7月17日0時0分起至下午4時59分進入「7-11 HUG」活動網站，和1位DSE戰友一齊完成任務，2人都可獲得燒賣／魚蛋免費換領券1張！

任務內容：

● 以手機點擊連結進入活動頁面，按下「Hug」按鈕，按下「Start」

● 根據指示與朋友以手機前置鏡頭掃描對方電話螢幕上的二維碼，作一個簡單而窩心的「7-11 HUG」

● 成功掃描後會各自出現 7 仔食檔燒賣／魚蛋免費電子換領券，按頁面按鈕下載換領券圖片後，再到指定 7-Eleven向店員一同出示 DSE成績表，即可各免費獲贈燒賣／魚蛋 1份（5 粒）

（圖片來源：7-Eleven提供）

● 換領券有效期為2024 年 7 月 17 日早上 7 時至下午 6 時

● 詳情請參閱電子換領券或網站 。數量有限， 送完即止。

DSE優惠2024 | 3. OK便利店：免首3日租金$20 租電服務一次 + CircleK鮮果汁優惠價 $10

在DSE放榜當日，只要憑准考證或成績單去到全港OK便利店，都可以享有免首3日租金租電服務一次和以優惠價 $10購買CircleK鮮果汁！

（圖片來源：Circle K Facebook）

● 活動日期：7月17日；CircleK鮮果汁優惠期限為7月17日早上7時至晚上7時

● 租借電需付按金$200，租借日起計三天內歸還外置電源及其配件（包括USB充電線、TYPE C轉插）。逾期歸還收費為每天$20，以每天作計算單位，不足一天亦當一天計算。歸還時，請連同租借收據。

DSE優惠2024 | 4. CSL：免費「DSE PARTY PASS 5G體驗包」共300GB 5G Data！

知道考生們放榜之後都忙住報讀自己的心儀院校，CSL特地為考生們推出DSE Party Pass，讓考生們免費換領5G流動數據，隨時隨地都可以以5G網路尋找課程資料！DSE PARTY PASS 5G體驗包內附本地流動數據共300GB（每30日100GB），可享有無限本地通話分鐘。

申請流程：

● 在指定網站填寫表格，選定領取優惠專門店

● 申請後將收到申請確認短訊，以SIM卡實名登記完成申請

● 完成實名登記後將獲得預約換領獎賞短訊，憑短訊和有效身份證明文件正本、2024年DSE准考證正本前往指定csl專門店換領

（圖片來源：CSL 網頁）

● 活動優惠期為2024年3月26日至2024年7月31日（「優惠期」）

● 登記人須為18歲或以上之2024年香港中學文憑試考生，並持有效香港居民身份證，如考生未滿18歲，可由18歲或以上之其監護人並持有效香港居民身份證代為登記，唯登記人本人須攜同考生本人一同領取獎賞

DSE優惠2024 | 5. 譚仔雲南米線：學生餐免費獲「竹笙」繪馬「祝升」心儀大學！

為了支持各位考生，譚仔姐姐特别送出「竹笙」繪馬，「祝升」到心儀大學！由即日起，凡身穿整齊校服或出示有效全日學生證之學生惠顧學生餐，即可以免費獲得祝升繪馬一個，為放榜帶來好運！

（圖片來源：譚仔雲南米線Facebook）

● 每張賬單最多可獲贈一個繪馬木牌，數量有限，送完即止

● 此推廣活動只適用於指定分店，包括大圍美林店、屯門海趣坊店、大埔超級城店、土瓜灣北帝街店、筲箕灣愛東商場店、小西灣廣場店、沙田禾輋廣場店、鑽石山鳳德商場店、彩虹彩雲商場店、將軍澳南豐廣場店、新浦崗譽港灣店、元朗千色匯店、香港堅尼地城店、大角咀港灣豪庭廣場店、葵芳葵豐大廈店、天水圍天澤商場店、九龍翠屏北商場店以及藍田啟田商場店







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