機票優惠 | HK Express超平台北機票！單程$78起！$108包登機行李！出發日期幾時？即睇優惠票價詳情＋預訂連結

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香港到台灣的機程不用2小時，無論是暑假親子出遊，或是學生們畢業旅行都是一個不錯的選擇！加上星宇台北香港航線日前首航，HK Express就推出台灣優惠，單程飛台北只需要$78起，即睇優惠詳情，以最優惠價錢出遊！

由即日開始就可以預訂機票，優惠出發日期由8月20日至11月30日，由香港單程飛往台北的票價由$78起（來回連稅由$867起，包20kg行李由$1,167起）。

（圖片來源：HK Express網頁截圖）

要特別留意的是，HK Express在更改行李政策後，不同票價的行李限制亦有差異，要記得跟據個人需要選擇！

輕便飛（單程票價$78）：包括一件隨身物品

經濟飛（單程票價$108）：包括一件隨身物品、一件登機行李

隨心飛（單程票價$228）：包括一件隨身物品、一件20kg 寄艙行李

無憂飛（單程票價$558）：包括一件隨身物品、一件登機行李、一件32kg寄艙行李

每人可攜帶的手提行李總重量上限為 7公斤，包括隨身物品及登機行李

詳細行李資訊可到HK Express官網瞭解

機票預訂連結：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

（圖片來源：HK Express網頁截圖）







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