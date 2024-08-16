著數優惠 | 一田、永安推出10日快閃優惠！永安$599買Longchamp手袋 / 1折名牌水壼 / 一田超市指定貨品買一送一 / 指定日子名牌洗衣機激減$4,400

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又有著數了！近日，永安百貨及一田都分別推出超抵的優惠，如果要愛Shopping的朋友就不要錯過，一齊去掃平貨！

著數優惠│1. 永安百貨：10日快閃激減

永安百貨於2024年8月16日至8月25日舉行「10日快閃激減」，會在各門市及永安網店有大量低至2折的貨品限時搶！而「10日快閃激減」更有門市獨家禮遇，只適用於上環總店、彌敦道店及尖東店

1. 門市照價再減優惠：於寢室用品部、電器部、餐具部、女裝部、男裝部或男女戶外服飾部購買指定貨品滿指定淨額或數量會再有優惠。

2. +$1激筍換購優惠：於食品部、個人護理部、電器部、家居用品部、浴室用品部及廚房用品及餐具部即日累積購物淨額每滿$300，可以優惠價$1換購指定貨品1件，換完即止。

當中「+$1激筍換購優惠」真的很吸引，Hokuren 北海道特選3.6牛乳1公升、Tempo 紙手巾(18包裝)、日清純正芝麻油130克等，都可以以優惠價$1換購！

而今次永安百貨「10日快閃激減」會有一些快閃必搶貨品，今次編輯為大家Pick了一些很抵的筍貨：

- 德國品牌 Fissler 和風系列18厘米雙耳湯鍋帶玻璃蓋連蒸籠：原價$1,880、優惠價$498 。銷售分店為上環總店 / 彌敦道店 / 永安網店

- Circulon 1.9公升搪瓷鳴笛水壼：原價$1,499、優惠價$149。銷售分店為上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店

-法國品牌 Longchamp 精選手袋：原價$819-$1,059、優惠價$599-$799。銷售分店為上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

-英國品牌 Tommy Pony 精選男裝休閒褲：原價：$748(1條)、優惠價$400(2條)。銷售分店為上環總店 / 彌敦道店

德國品牌 Fissler 和風系列18厘米雙耳湯鍋帶玻璃蓋連蒸籠

Circulon 1.9公升搪瓷鳴笛水壼

英國品牌 Tommy Pony 精選男裝休閒褲

永安百貨「10日快閃激減」

日期：2024年8月16日至8月25日

詳情按此

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