美食博覽2024 | $1快閃掃貨攻略！$1限時買日本大吟釀、原隻德國瑞士汁鹹豬手、澳洲西冷牛扒

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由香港貿易發展局主辦的美食博覽、美與健生活博覽，以及家電．家居．博覽已經開鑼！相信是不少人今個周末好節目！除了三大博覽，同期舉行的美食商貿博覽及香港國際茶展兩項貿易展覽亦將於周六（8 月17 日） 開放。相信全城消費者已準備就緒，齊來登上「8月食 · 住 · 買」網頁，發掘各樣著數情報，盡情掃貨。現即為大家介紹多項快閃 $1 優惠，are you ready？

每年美食博覽都會人頭湧湧，爭相選購優惠食品。 相片來源：香港貿發局

美食博覽2024 | $1掃貨攻略

$1大吟釀（原價：$280） (展位：3B-C01)

$1飲到大吟釀！你無睇錯我無講錯，可謂「最強體驗價」！ 每日限定10個名額，可以用$1試飲到50ml指定大吟釀作品！只限8月16-18日的7pm - 9pm，售完即止，每人限購買一杯。

$1原隻德國瑞士汁鹹豬手（原價：$168） (展位：1A-B061)

美食博覽首日限量20盒，先到先得，售完即止。

$1慢熬松茸濃湯鮑翅（原價：$312） (展位：1A-B061)

美食博覽首日限量20盒，先到先得，售完即止。

$1 換購西冷扒 200克裝 (需購物滿 $1,000，展位：1A-A21)

Karoo採用的和牛源自澳洲頂級養殖牛的血統，並已在南非和牛協會註冊，成為南非認證牛肉計劃的一份子。展商全日供應頂級肉眼扒、西冷扒等肉類食材。凡購物滿 $1,000元，即可加 $1換購西冷200克裝。

展商亦會不定期推出快閃優惠或震撼展會價，請瀏覽「8月食‧住‧買」網頁，密切留意美食博覽及同期展覽的最新動向！

美食博覽2024及各項展覽開放日期及時間：

日期

美食商貿博覽、香港國際茶展：

開放予貿易買家：8月15日至16日（星期四至星期五）

開放予貿易買家及公眾：8月17日（星期六）

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日至19日（星期四至星期一）

國際現代化中醫藥及健康產品會議

8月15日至16日（星期四至星期五）

時間

美食商貿博覽、香港國際茶展：

8月15日至16日：上午10時至下午6時

8月17日：上午10時至下午5時

美食博覽、美與健生活博覽、家電．家居．博覽：

8月15日 至18日：上午10時至晚上10時

8月19日：上午10時至下午6時

地點：香港會議展覽中心

票價

• 美食博覽公眾館、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2024門票：每位港幣30元（如參觀同日的「尊貴美食區」需另付追加票價港幣 $10）

• 美食博覽公眾館及「尊貴美食區」、美與健生活博覽、家電．家居．博覽2024預售套票：每位港幣36元*

*8月1至14日預售套票為每位港幣36元，於8月15至19日即日套票為每位港幣40元（全線 7-Eleven及Circle K便利店預售及即日套票均為每位港幣$36元。）

備註：公眾人士使用 2024 年 8 月 17日之門票及套票可於當日參觀美食商貿博覽及香港國際茶展

• 「上午進場票」優惠：8月15、16及19日（星期四、五及一），中午12時前入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 「晚間進場票」優惠：8月15、16、17及18日（星期四至星期日）晚上6時後入場，只需港幣10元（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 傷健人士票價：港幣10元（可追加票價港幣10元以參觀同日的「尊貴美食區」）

備註：需出示由勞工及褔利局發出之「殘疾人士登記證」（只限於會場入口收費站，以AlipayHK、支付寶或八達通即時付費入場）

• 訪港人士票價：港幣20元（包「尊貴美食區」套票為每位港幣30元）

備註：需前往展覽會場並出示有效的旅遊證件購票

• 3歲或以下小童及65歲或以上的長者（持長者咭或有效年齡證明文件）免費入場

購票方法

• 電子入場券可透過電子支付贊助商BoC Pay、AlipayHK及支付寶手機應用程式；以及01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K便利店，及八達通手機應用程式購買。







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