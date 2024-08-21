信用卡優惠 | Mastercard推12大著數！飲食、Shopping、出行有齊！時代廣場5間餐廳8折 / 友和買滿額減$120 / Esso星期六日入指定汽油有折扣

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信用卡愈來愈方便，配合電子支付，銀包內分分鐘都好少有現金。如果使用信用卡仲有著數優惠的話，購物時一定更開心。現時Mastercard 近日推出不少優惠，當中有飲食、購物及出行用的，今次一次過睇12大著數！

***小貼士：使用優惠前記得在優惠頁面上選擇你的Mastercard，以查看你的Mastercard是否符合資格兌換優惠。

Mastercard優惠│1. LUMA：7 折優惠

第一個是優惠是「LUMA 7 折優惠」，位於尖沙咀1881 Heritage的LUMA是Mastercard亞太區首家概念餐廳，由即日起至10月6日，Mastercard持卡人出示本地消費總額滿$1,000元單據或入境香港的登機證或過境證明，包括航班、高鐵、跨境巴士、渡輪等，即可享7折優惠。

LUMA 7 折優惠

日期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 10 月 6日

地址：尖沙咀廣東道2A號富衛大廈1881主樓地下

詳情按此

Mastercard優惠│2 .LUBUDS集團銅鑼灣時代廣場餐廳：5間餐廳 8 折優惠

第2個是優惠是「LUBUDS集團旗下位於銅鑼灣時代廣場的餐廳 8 折優惠」，五間餐廳包括主打現代風格家庭式意大利美食的Penna．Moon Garden 、陳豪創立的咖啡店BLOOMS、手工粵菜主打的悅 、含川、粵元素的川川及日本菜鮨穴，由即日起至10月6日，Mastercard持卡人出示本地消費總額滿$1,000元單據或入境香港的登機證或過境證明，包括航班、高鐵、跨境巴士、渡輪等，即可享8折優惠。

PENNA • MOON GARDEN 銅鑼灣



悅 銅鑼灣



鮨穴 銅鑼灣

LUBUDS集團 5間餐廳 8 折優惠

日期：2024 年 8 月 15 日至 2024 年 10 月 6日

地址：

-Penna．Moon Garden (銅鑼灣時代廣場11樓1105舖)

-BLOOMS (銅鑼灣時代廣場11樓Kiosk 11F)

-悅 (銅鑼灣時代廣場食通天1301舖)

-川川 (銅鑼灣時代廣場11樓1102號舖)

-鮨穴 (銅鑼灣時代廣場12樓1202號舖)

詳情按此

下一頁：ROYCE’ 滿$300有8折優惠







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