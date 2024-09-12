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2024-09-12Text: Eunice Chow

WeChat Pay HK 9月北上優惠！拎免費電話卡+深圳地鐵優惠券！新用戶$18消費現金券、深圳商場購物$400獎賞！即睇領券詳情+方法

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　　北上消費已成為不少香港人周末假日的指定動作，今次介紹９月WeChat Pay HK北上消費多個著數優惠，即睇點拎交通優惠券、免費電話卡！喜歡宅在家的你，AlipayHK亦推出限時網購優惠，不妨留意優惠留港消費！

 

WeChat Pay HK 9月優惠：1 . 送你總值$8深圳地鐵優惠券

 

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

 

　　深圳搭地鐵方便又快捷，係唔少人北上交通首選！由即日起至10月29日，WeChat Pay HK用戶於指定深圳地鐵站入閘前的推廣易拉架掃描二維碼，即可領取總值HK$8內地交通優惠券！留意優惠券有效期爲領取後7天內，逾期無效，數量有限，先到先得。入閘前，記得透過WeChat Pay HK乘車碼開通深圳地鐵自動扣款功能，優惠即自動扣减，更方便快捷。

 

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

 

$8深圳地鐵優惠券包括：

1.兩張HK$2內地交通乘車優惠券（車費滿HK$2.01可使用）

2.四張HK$1優惠券（車費滿HK$1.01可使用）

 

WeChat Pay HK9月優惠：2.  新用戶$18消費現金券

 

　　由即日起至9月15日，從未使用過WeChat Pay HK在中國內地交易過的用戶，可以使用以下優惠。包括1張單筆消費金額滿$50減$10的內地電子現金券，以及1張單筆消費金額滿$50減$8的內地電子現金券，好著數！

 

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

 

下一頁：更多WeChat Pay HK 9月優惠！

 

 

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