WeChat Pay HK 9月北上優惠！拎免費電話卡+深圳地鐵優惠券！新用戶$18消費現金券、深圳商場購物$400獎賞！即睇領券詳情+方法

加入最愛專欄 收藏文章

北上消費已成為不少香港人周末假日的指定動作，今次介紹９月WeChat Pay HK北上消費多個著數優惠，即睇點拎交通優惠券、免費電話卡！喜歡宅在家的你，AlipayHK亦推出限時網購優惠，不妨留意優惠留港消費！

WeChat Pay HK 9月優惠：1 . 送你總值$8深圳地鐵優惠券

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

深圳搭地鐵方便又快捷，係唔少人北上交通首選！由即日起至10月29日，WeChat Pay HK用戶於指定深圳地鐵站入閘前的推廣易拉架掃描二維碼，即可領取總值HK$8內地交通優惠券！留意優惠券有效期爲領取後7天內，逾期無效，數量有限，先到先得。入閘前，記得透過WeChat Pay HK乘車碼開通深圳地鐵自動扣款功能，優惠即自動扣减，更方便快捷。

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

$8深圳地鐵優惠券包括：

1.兩張HK$2內地交通乘車優惠券（車費滿HK$2.01可使用）

2.四張HK$1優惠券（車費滿HK$1.01可使用）

WeChat Pay HK9月優惠：2. 新用戶$18消費現金券

由即日起至9月15日，從未使用過WeChat Pay HK在中國內地交易過的用戶，可以使用以下優惠。包括1張單筆消費金額滿$50減$10的內地電子現金券，以及1張單筆消費金額滿$50減$8的內地電子現金券，好著數！

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

（圖片來源︰WeChat Pay HK app截圖）

下一頁：更多WeChat Pay HK 9月優惠！







【你點睇】當局擬放寬九龍東商業區土地用途，有議員認為應推廣至全港都開放些少，你是否認同？► 立即投票