十一國慶超多優惠著數！超筍半價睇戲！免費搭電車、天星小輪 / 75折搭港鐵包羅湖落馬洲站 / 免費參觀博物館、用康體設施！即睇詳情+更多商場消費優惠

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今年10月1日是75周年國慶日，政府宣布推出多項慶回歸活動，當中包括多項優惠！範圍涵蓋交通優惠、半價睇戲、免費用康體設施、餐飲及消費優惠，讓大家在這天一同樂在其中！編輯一次過整理10月1日的慶回歸優惠及活動，大家還不快快安排好當日行程！

十一國慶優惠 | 交通：免費搭叮叮、天星小輪 / 75折搭港鐵包括羅湖及落馬洲站！

（圖片來源：FB William Wong）

大家於國慶日出行有好多選擇！皆因當日不少公共交通工具都提供折扣甚至免費服務，當中最筍莫過於免費搭電車和天星小輪，就算假日想北上，一樣有優惠，皆因東鐵線來往羅湖及落馬洲過境車程有75折呀！

交通優惠：

1) 全日免費乘搭電車；

2) 以八達通乘搭港鐵、輕鐵可享車費75折優惠，而優惠亦包括東鐵線來往羅湖及落馬洲站的過境車程，以及行走新界西北路線的港鐵巴士。

3) 9月30日至10月2日期間，所有乘客免費乘搭天星小輪，包括尖沙咀來往中環及灣仔航線。

4) 小童免費搭九巴、龍運巴士、城巴及大嶼山巴士指定日間路線。

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