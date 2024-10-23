日本家品店NITORI進駐樂富｜10月25日正式開業！新張期內消費每滿$100即減$10

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日本國民家品店NITORI於去年9月登陸香港，在九龍灣MegaBox開設首間店舖，相隔一年，NITORI正式宣佈第二間分店將會於10月25日開業，位置在樂富廣場。

NITORI樂富廣場店繼續提供價錢親民的日系家品，如梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具及寵物家品等，另外還引入更多「日本製造」的商品，喜歡使用Made in Japan的朋友將會有更多的選擇。



NITORI出名性價比高、價錢親民、選擇多，深受喜歡日系家品的香港人歡迎。（圖片來源：NITORI）



香港人最喜歡的廚具、餐具及廚房用品。（圖片來源：NITORI）



NITORI亦有很多款式的寢具及窗簾供選購。（圖片來源：NITORI）



NITORI樂富廣場店有大量「日本製造」的商品。（圖片來源：NITORI）



NITORI超人氣的貓咪系列產品，貓奴一定愛不釋手！（圖片來源：NITORI）

新張期內 消費每滿$100元即減$10

由10月25日起至11月11日，NITORI會員於店內消費每滿$100元即減$10；折實滿$200可獲贈限量「香港限定版帆布袋」（每日限量，先到先得）。如果仍未是會員，即日起至12月31日，首次下載APP並註冊成為會員，即可以得到$10迎新無門檻現金券！另外，新店將特設北海道名物展，顧客在店內購物即有機會免費獲得北海道小禮品，有時間不妨去逛逛。



除了小型家品，NITORI還會出售很多大型家具，如梳化、餐桌椅、衣櫃等。（圖片來源：NITORI）



日式的餐桌椅的選擇都有不少！（圖片來源：NITORI）

NITORI樂富廣場店

地址：樂富廣場B區1樓

















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