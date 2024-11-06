7-Eleven 77折優惠｜11月7日只限一天！買滿$100即享全單77折！Häagen-Dazs雪糕 每件$13.9、可口可樂／三得利C.C.檸檬／三得利烏龍茶 每支$5.8

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明天11月7日是一年一度的7-Eleven「11.7 Day」，由早上7時起開始，購物滿$100即可享77折優惠，更可以配搭今期多款精選著數優惠同時使用，抵上加抵！Häagen-Dazs雪糕每件低至$13.9，可口可樂、三得利C.C.檸檬、三得利烏龍茶及利賓納等多款樽裝飲品，更低至$5.8！只限一天，快手mark定心水貨品，準備好明天入貨！

雪糕折上折 Häagen-Dazs雪糕最抵買

喜歡食雪糕的朋友，一定不可以錯過這次的優惠，本來正進行「6天限定著數之選」的Häagen-Dazs雪糕批／迷你杯（各種口味）（不包括日本版）、DREYER'S D-COLLECTION雪糕批／雪糕杯／脆筒（各種口味）（不包括心形系列）等，可以同時使用77折的優惠，折上折，更抵買，絕對要大量入貨！

Häagen-Dazs 迷你杯 / 雪糕批 （各種口味）（不包括日本版）

$180/10件

折實價 $138.6/10件，平均 $13.9/件

Häagen-Dazs x KYUBI 冰袋套裝

原價 $249/件

折實價 $191.7/件

DREYER'S D-COLLECTION 脆皮雪糕批 / 雪糕杯 / 脆筒（不包括心形系列） /

雀巢KIT KAT脆皮雪糕批（各款） / 雀巢咖啡雪糕批 / OREO雪糕系列

$130/10件

折實價 $100.1/10件，平均 $10.1/件

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