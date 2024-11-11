全新「7-Eleven 應用程式」登場｜新用戶可獲$711迎新獎賞！一App掌握5大功能：儲印花、買套票、預購、到店自取、玩遊戲

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全新「7-Eleven 應用程式」於今日（11月11日）正式登場！一App掌握5大功能：到店自取、7仔印花、套票著數、7仔預購及互動遊戲，將「梗有一間喺左近」變成「梗有一間喺你手」！

全新「7-Eleven App」5大功能：

1. 到店自取：讓顧客可透過應用程式遙距落單及付款，待訂單準備好，即可到店自取。

2. 7仔印花：大受歡迎的7-Eleven印花換購計劃，將會升級為全新的電子印花，只需於應用程式內綁定 yuu會員帳戶，每次於7-Eleven消費所獲得的印花，將自動儲存於應用程式內，非常方便！

3. 套票著數：顧客可於應用程式內選購不同超值套票，包含多款7-Eleven自家品牌產品：7CAFÉ即磨咖啡、7仔食檔經典熱狗、7-SELECT即食雞胸肉、鮮果汁及冷泡茶等等。

4. 7仔預購：可於應用程式下單，自選任何一間7仔店舖取貨。

5. 互動遊戲：應用程式內設有互動遊戲，成功完成遊戲中的任務，有機會贏取豐富獎品或優惠券！

全新「7-Eleven App」，能掌握5大功能！

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