雪糕買一送一優惠 | Häagen-Dazs 雙球雪糕$72！7-11 香蕉朱古力新地$6，OK便利店 GODIVA 杯裝雪糕$50兩杯

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食雪糕這回事不分季節，最新發現有不少雪糕買一送一優惠，好著數！Häagen-Dazs™將推出「三月狂賞祭」連續四星期都有優惠，外賣雙球雪糕買一送一只需用$72，抵，唔即時食亦可以買2張雙球雪糕禮券之後享用。另外，即日起7-11 新推限時香蕉朱古力新地買一送一著數，而OK便利店 GODIVA 杯裝雪糕買一送一，以Boc Pay+單筆消費滿$80再減，抵！

Häagen-Dazs™「三月狂賞祭」連續四星期推出4 重驚喜優惠浪接浪，頭炮有外賣雙球雪糕買一送一，3月14日白色情人節期間全線雪糕蛋糕8折，還有震撼價$29外賣單球雪糕和低至8折品嘗雪糕下午茶套餐等等，雪糕迷不可錯過！

驚喜1︰外賣雙球雪糕買一送一只需 $72

3月1日至3月9日期間，Häagen-Dazs™ 以外賣雙球雪糕買一送一為「三月狂賞祭」打頭炮，只需$72即獲得2客外賣雙球雪糕，係四球雪糕呀，勁吸引！無論想即時分享抑或購入禮券隨時享用，又或者同步於網上商店購入電子禮券亦可，禮券時效更高達一個月，大家可以靈活安排品嚐滋味雪糕的美好時光。

驚喜2 ︰全線雪糕蛋糕8折

想甜蜜與伴侶同度3月14日為白色情人節， 3月10日至3月16日Häagen-Dazs™為一眾有情人準備了全線雪糕蛋糕8折優惠，另外更加再送 $50 現金券乙張，而Häagen-Dazs™ 金、銀卡會員額外加送 $50 現金券乙張。

3月10日至3月16日Häagen-Dazs™全線雪糕蛋糕8折優惠

3月10日至3月16日Häagen-Dazs™全線雪糕蛋糕8折優惠

驚喜3 專門店限定外賣單球雪糕 $29

錯過品牌 3 月初Häagen-Dazs™的外賣雙球雪糕買一送一優惠？那麼要把握於3月15日至3月23日，品牌首次於門市推出震撼價$29，購買外賣單球雪糕一客的大優惠，以接近半價價錢，即時品嚐原價$55一客的外賣單球雪糕，好抵！

3月15日至3月23日Häagen-Dazs™門市購買外賣單球雪糕一客$29

驚喜4 $270 歎Garden Blossom High Tea Set

來到三月最後一星期，壓軸出場的是High Tea Set，顧客可於3月24日至3月31日期間，以低至8折的價錢品嘗「花漾巧意下午茶套餐」，套餐可即時享用或購入禮券，網上商店亦同時出售電子禮券，禮券時效同樣為一個月，而Häagen-Dazs™ 金、銀卡會員額外加送 $50 現金券乙張！

花漾巧意下午茶禮券可於各分店購買，惟套餐只限於有效期內在圍方、Airside、皇室堡、海之戀商場、iSQUARE國際廣場、太古城中心及V city門市使用

Häagen-Dazs™三月狂賞祭推廣

推出日期︰2025年3月1日至31日

優惠內容：

．3月1日至3月9日：外賣雙球雪糕買一送一

可購入以下組合：2 份雙球雪糕／1份雙球雪糕 + 1張雙球雪糕禮券／2張雙球雪糕禮券（雪糕禮券時效為一個月）

．3月10日至3月16日：全線雪糕蛋糕8折優惠再加送 $50 現金券乙張，另金、銀會員額外加送 $50 現金券乙張

．3月15日至3月23日：一客外賣單球雪糕以震撼價$29發售 （只限即時門市使用）

．3月24日至3月31日：以驚喜價$270 購買花漾巧意下午茶套餐（可即時享用或購入禮券），會員再額外加送送 $50 現金券乙張

銷售點：全線Häagen-Dazs™專門店（淺水灣the pulse專門店除外） 及

網上商店：https://eshop.haagendazs-gifting.hk/

查詢：2629 6116

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