眼鏡88名牌開倉低至$100、$1換購眼鏡福袋，惠康美酒開倉低至四折，仲有額外八五折

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又有新一輪開倉著數推介︰眼鏡88於3 月進行盤點清貨優惠，逾50個國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡低至$100起，指定日子購物更可加$1 換購福袋！鍾意飲酒的朋友，一定要留意惠康及Market Place 超市為期六週的「美酒開倉價」，逾22萬支美酒以開倉優惠價發售，部分低至四折，以及$200、$250、$350三個均一價發售，絕對係入貨好時機！

眼鏡88即日起至3月31日盤點清貨優惠，逾50個國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括999.9、CHARMANT Z、Emporio Armani 、GUCCI、HUGO BOSS、MONOQOOL、MUST by GRAFIX、New Balance、Nike、Oakley、Oliver Peoples、OVVO、Polaroid、Ray-Ban、Reykjavik Eyes、STEADY、VEDI VERO、WAZA及ZEISS等，款式超過500款，優惠價低至$100起。優惠產品每天補貨，售完即止。

名牌太陽眼鏡 $100起

今次盤點清貨有幾優惠？名牌太陽眼鏡 $100起， 名牌鏡架 $200起， 時尚腕錶 $400起，即日至3 月20日期間購買鏡架或太陽眼鏡滿$200，即可加$1 換購福袋（福袋隨機包含鏡架或太陽眼鏡乙副，每日限量50個，售完即止）

名牌鏡架 $200起

大家記得領取電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份，數量有限，換完即止。https://bit.ly/3F5p8m9

眼鏡88 九龍灣盤點清貨

日期：即日起至3月31日

營業時間：星期一至五：上午10:30 – 晚上7:00、星期六至日：上午10:00 – 晚上6:30

地址：九龍灣宏照道17號康大電業大廈4樓C室

惠康美酒開倉低至四折

惠康及Market Place 超市將於3月14日至4月24日，推出為期六週的「美酒開倉價」，匯聚來自法國、澳洲及新西蘭的超過100款佳釀，總數逾22萬支，以開倉優惠價回饋顧客。

四大著數︱1 $200、$250、$350均一價專區

多款人氣美酒劃分為$200、$250、$350三個均一價區間，讓你輕鬆根據預算挑選心儀酒款。

四大著數︱2指定酒款低至四折

必買之選包括格蘭堡亞伯利歌GSM混釀紅酒及禾富巴斯灰牌切粒子紅酒 ; 格蘭堡亞伯利歌GSM混釀紅酒口感呈現多層次的石榴，每一口都可以感受愉悅的優雅與複雜，適合與伴侶約會時一起飲用。禾富巴斯灰牌切粒子紅酒則酒體豐富柔滑，能夠品嚐出黑莓、黑櫻桃及香料的風味，單寧柔順，餘韻悠長，讓你以超值價錢享受高品質美酒，適合於日常夜晚小酌。

四大著數︱ 3 每兩週一款激抵優惠

每兩週推出一款激抵優惠，第一輪優惠是人氣香檳，來自法國的巴黎之花，以62折發售，香檳香氣中帶有花香、新鮮水果及奶油麵包與香草的氣息。口感清爽輕盈，絕對是派對狂歡首選！優惠期由2025年3月14日至27日。

四大著數︱4 買6支享85折 滿$500免費直送

凡購買6支紅酒或白酒，即享額外八五折優惠；單一發票滿$500更可同區免費送貨。

惠康及Market Place美酒開倉

日期：2025年3月14日至4月24日

地點：指定惠康及Marketplace分店及線上商店

惠康指定分店地址

Market Place分店地址

https://www.wellcome.com.hk/

https://www.marketplacehk.com/







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