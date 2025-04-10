免費聽力測試 | 大家樂分店長者無需消費及預約，優惠價購買本地研發輔聽耳機及三大優惠詳情

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不少銀髮一族都有聽力衰退問題，大家樂與Incus於指定大家樂分店設置期間限定聽力測試站，為長者們提供免費聽力測試，以及改善聽力問題。推廣期內大家樂會員可優惠價配置Incus本地研發的Kite 2輔聽耳機，大大減輕長者負擔並解決日常生活障礙。即睇免費聽力測試站及三大優惠詳情。

早前，香港中文大學醫學院2022年起對近60名聽力和認知能力不符合標準的長者進行研究，當中將長者分為兩組，一組有佩戴助聽器，另一組則沒有佩戴助聽器，研究團隊於半年及一年後對長者進行評估，結果顯示佩戴助聽器的長者在聽力和認知能力上表現較佳。有關研究指出如長者聽力下降引致聽不清楚周遭的聲音，從而於溝通上出現困難，令長者們易於孤立自己，加速患上腦退化的風險。

指定大家樂分店免費聽力測試

大家樂夥拍Incus（香港科技大學蘇孝宇教授與學生張健鋼先生創辦）除了希望能引起廣泛市民大眾對長者聽力衰退的關注，鼓勵大家進行聽力測試以及早診斷問題。

長者可於以下指定時段於指定分店進行免費聽力測試，毋需消費及預約，參加者或需輪候。

4月25日至26日（香港仔中心分店）

4月28日至29日（石排灣中心分店）

4月30日至5月1日（海怡廣場分店）

時間：上午9:00 – 下午8:00 （下午1:00 – 2:00／下午6:00 – 7:00除外）

會員限定三大禮遇

坊間的輔聽器價錢非常昂貴，對長者及聽力障礙患者難以負擔，令他們卻步改善聽力問題。大家樂Club 100會員現可享三大禮遇，除了參加免費聽力測試外，更可以優惠價錢配置Incus本地研發的風箏 Kite 2輔聽耳機。

優惠一：Club 100會員以優惠價$4599購買風箏Kite 2輔聽耳機1部（只限優惠期內每星期首10部）

優惠期︰3月31日至4月6日、4月22日至4月28日、4月29日至5月5日

詳情︰需出示Club 100 APP會員卡或任何大家樂會員消費單據只限每星期首10部（需於Incus聽力中心購買）數量有限，以選購時間為準，先到先得

優惠二：Club 100會員購買風箏Kite 2輔聽耳機1部即減$800

優惠期︰即日起至5月15日

詳情︰需出示Club 100 APP會員卡或任何大家樂會員消費單據

優惠三：憑任何大家樂消費可享於Incus聽力中心進行免費聽力測試（需預約）

優惠期︰即日起至5月15日

詳情︰出席時需出示Club 100 APP消費記錄或任何大家樂會員消費單據會員需自行於推廣期內以Whatsapp至(852) 3613 0538進行預約

風箏 Kite 2 輔聽耳機發售／聽力測試地址（需預約）

Incus黃竹坑聽力中心

黃竹坑道40號貴寶工業大廈6樓







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