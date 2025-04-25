升級版易賞錢優惠｜新會員$500折扣及小店消費有折扣 + 手機App五大功能教學

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精明的消費者梗係識購物儲分！最近，「易賞錢 MoneyBack」會員獎賞計劃（易賞錢）宣佈全面升級，與超過 200 個品牌強勢聯盟擴大優惠版圖並提供獨家優惠及回贈。除此之外，手機App五大功能全面革新更user friendly，同時推出「區區友里賞」支持本地小店，會員於小店消費有折扣！

超過 200 個合作品牌 擴大會員優惠

以前用易賞錢可能限於百佳超級巿場、屈臣氏及豐澤享有優惠，但全面升級後，易賞錢聯盟超過200個品牌，持續擴展優惠版圖，推出跨商戶優惠及積分回贈。除了屈臣氏集團旗下的品牌，更涵蓋十大類別商戶，包括餐飲、旅遊、保健美容、時尚服飾、娛樂、保險、電訊等，用戶於以下商戶消費可享折扣優惠。

$500迎新優惠著數

是次升級更向新會員大派超過$500迎新優惠，包括百佳、屈臣氏及豐澤多重購物折扣獎賞。會員每次透過易賞錢消費均可獲得積分回贈，並可即時使用積分直接扣減消費金額，亦可兌換優惠券或禮品，或與合作伙伴的積分互換。

升級版App五大功能

易賞錢App全新界面帶來五大重點功能革新，讓會員能更「易搵」著數，包括首頁新增快捷工具以及升級搜尋功能，亦可根據品牌、優惠券或精選推介進行篩選，更快速查看精選優惠詳情，另增設定位功能搜尋附近優惠。

1直接搜尋品牌／著數關鍵字

嘗試搜「百佳」關鍵字，即列出相關優惠。

2於「著數」揀選想要分類

著數分類包括本地小店、美食、旅遊、時尚服飾等等。

3 打開「附近優惠」所在地區著數即時睇

想搵所在地區「附近優惠」著數，記得先啟用定位功能。

新版面輕鬆搵附近著數優惠。

4 心水優惠一撳即搶

此外，升級功能讓會員更「易賺」積分，搶到的優惠會自動存入「銀包」，方便隨時查看及使用。用戶先領取心水優惠，再去「銀包」打開／啟用優惠券，即SHOW 即用！

用戶先領取心水優惠，再去「銀包」打開/啟用優惠券，即SHOW 即用！

5 積分兌換現金券新功能

會員積分除了可作現金使用，更可透過「兌換」頁面，輕鬆兌換心水產品及現金券。除此之外，更可以以易賞錢積分作電子印花、Asia One Pass海外儲分及可享當地優惠、積分分享、愛心獻積分予慈善團體等。

如果大家於易賞錢有不少電子現金券，可以留意以下新功能，使用時更方便！

大家使用易賞錢時更可因應所在位置轉換地區，可輕鬆管理澳門及香港地區的不同現金券。

一圖睇清電子現金券詳情，可以用邊張自己揀。

或者使用新增的「自動使用功能」一鍵選擇所有可用現金券，同時提供轉贈現金券功能。

大家亦可以易賞錢積分化作愛心，每50 易賞錢等於 $1，捐贈予心水慈善機構。

「區區友里賞」商戶社群企劃撐小店

易賞錢新推出「區區友里賞」支持本地小店，邀請全港18區的小店免費加盟成為合作夥伴，提供免費的O+O （線下及線上）推廣以提升曝光率。參與商戶只需提供消費優惠，易賞錢會員接觸互動。







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