全港戲院日2025 | 朗豪坊$150餐飲優惠券、母親節特別優惠、美妝產品低至28折

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第43屆香港電影金像獎頒獎典禮圓滿結束，大家記得支持5月10日「全港戲院日」，為香港電影業加油！旺角朗豪坊將為戲迷提供優惠，憑HK$30戲票即領HK$150餐飲優惠券，除此之外商場更有五一黃金周及母親節消費及泊車優惠，支持留港消費！

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全港戲院日2025│5月10日全港戲院戲票$30，預售資訊及詳情

今年「全港戲院日」第三年回歸，全港戲院劃一票價30元。當日顧客憑朗豪坊GALA CINEMA戲院發出之即日電影戲票或票尾，即可免費換領朗豪坊HK$50餐飲電子優惠券及指定食肆HK$100電子優惠券各一張！

此外，於母親節當日（5月11日）憑即日電影戲票或票尾，亦可免費換領指定食肆HK$100電子優惠券一張，讓一眾孝順仔女帶同媽媽到朗豪坊睇戲食飯慶祝母親節！

朗豪坊即日起推出《DINE & PARK 升級泊車優惠》，逢星期日至四於食肆消費滿HK$200，即可享4小時免費泊車；滿HK$400更可享高達6小時免費泊車！

7折搶購HK$500時尚電子現金券

想買禮物畀媽咪，可留意朗豪坊春夏美妝時尚企劃《LP 25S/S PLAYVOLVE》，即日起至5月11日，朗豪坊聯同場内超過100個美容時尚品牌推出低至28折換季禮遇，LP CLUB 會員於美容商舖消費更享雙倍積分。於4月28日上午10時起，朗豪坊加碼推出第二輪時尚電子現金券，顧客可透過朗豪坊APP以7折（HK350）搶購HK$500時尚電子現金券，成功購券額外獲贈HK$150電子優惠券禮包，包括HK$50餐飲電子優惠券及HK$100 LANGHAM BEAUTY購物優惠券，務求為大家打造全方位購物餐飲體驗！

同期，LANGHAM BEAUTY舉行的《Langham Beauty Fest S/S 2025 美妝節 》，著數優惠包括HK$1搶購HK$100現金券、8折入手HK$500現金券、購物淨值滿HK$1,000即享$400購物券、購物滿額參與夾公仔活動贏取百萬大禮，以及超過 300 款美妝護膚禮遇及套裝低至 28折等。超過 60 個人氣品牌推出激抵購物優惠和額外激賞，讓美妝愛好者盡享驚喜。

LANGHAM BEAUTY eStore將同步上架過百款精選優惠產品，另加推網店限定優惠額外9折。顧客於 LANGHAM BEAUTY店內或 eStore 購物均可享免費產品配送或店舖自取服務，時刻輕鬆體驗美妝護膚新品。網店選購：https://estore.langhambeauty.com/

朗豪坊同步與WeWa 信用卡及Alipay攜手推出多重獎賞，讓本地顧客及內地旅客同樣受惠，由即日起至5月31日：

WeWa及EarnMore信用卡持卡人登記成為LP CLUB會員並於場内簽賬滿HK$500或以上即可換領電子現金券，享高達HK$1,800朗豪坊商場電子現金回贈，多買多賞；

AlipayHK用戶掃瞄場內QR Code並於支付寶香港應用程式朗豪坊商場品牌頁報名後，以AlipayHK直接消費即可享隨機立減，禮券面額最高達HK$888，每月最少5次中獎機會；

支付寶內地用戶享單筆消費滿¥600 或以上，即可自動扣減¥30；或單筆消費滿¥1,500 或以上，即可自動扣減¥50。

朗豪坊五一黃金周及母親節限定多重優惠

全港戲院日—朗豪坊即賞500%回贈

日期：5月10日至11日

時間：中午12時至晚上9時

地點：朗豪坊8樓GALA CINEMA戲院門外禮品換領處

內容：憑朗豪坊GALA CINEMA戲院發出之即日電影戲票或票尾，免費換領：

5月10日︰朗豪坊商場HK$50餐飲電子優惠券一張及指定食肆HK$100電子優惠券一張

5月11日︰指定食肆HK$100電子優惠券一張

註︰朗豪坊商場HK$50餐飲電子優惠券只適用於指定餐飲食肆消費每滿HK$150即可使用一張；指定食肆HK$100電子優惠券只適用於指定食肆消費每滿HK$200即可使用一張

朗豪坊春夏美妝時尚企劃《LP 25S/S PLAYVOLVE》

日期︰即日至5月11日

《Langham Beauty Fest S/S2025美妝節》

日期：即日至5月11日

時間：上午10時30分至晚上10時30分

地點：朗豪坊LANGHAM BEAUTY







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