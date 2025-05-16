惠康88折限定兩日！六大產品低至$17，超值換購米及餐酒再享85折

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惠康全場88折！ 5月17日至18日兩天門市及網店推限定優惠，消費滿$188享88折優惠。除此之外，惠康精選產品售價時光倒流至2015年，低至$17即可入手心水貨品；買任何產品加$49.9即可換五公斤裝米、加$25換急凍烏冬一包勁抵，買金寶湯罐頭湯送總值$39麵食及罐頭，買油送總值$49飲品及燕麥，各位精明消費者入手好時機！

各位家庭主婦及主夫出動掃貨啦！惠康超級市場門市網店全場88折再度回歸，只限今個周末5月17日至18日兩天，5月17日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿HK$188*，即享全場88折！而 5月18日（星期日）則是惠康網店限定優惠，於網店買滿HK$988*即享88折，「網購店取」消費滿$188*，亦享88折優惠！

2015年食品及日用品價重現

今次更特別精選6件食品及日用品，破天荒復刻10年前的當年價，包括咸豬手、咖啡即沖飲品、大啤酒、紅／白酒、面紙及洗衣液，低至$17即可入手面紙（5包裝），加上5月17日至18日兩天分別門市及網店限定優惠絕對係折上折，慳更多！

藍妹4罐大罐裝啤酒 (500毫升) 優惠價: $75/2件

精選雀巢咖啡即沖飲品 (8-12包) 優惠價: $38/2盒

金豬嘜咸豬手 (800克) 標準價: $65/件 優惠價: $39.8/件

禾富巴斯總統金牌紅/白酒 (750毫升) 優惠價: $159/2支

心相印茶語系列抽取式面紙 (5包裝)優惠價: $34/2件

精選潔霸洗衣液 (2.2-2.4kg / 3L) 標準價: $54.9-55/件 優惠價: $49/件

即日起至5月22日，銅鑼灣記利佐治街、九龍窩打老道、新界大圍道三間指定分店，重現90年代集體回憶中的「平通街」廣告，並聯乘本地插畫師「無紙用工作室」@nopaperstudio以細膩筆觸復刻充滿香港情懷的超級市場景及城市地標。

除了特價推廣產品， 5 月16日至22日 超值加購特惠產品都好吸引，購買任何產品加$25換購日本島田屋稻庭真打急凍烏冬5件裝一包、加$49.9換購櫻城牌日本品種珍珠米／袋鼠牌精選絲苗5公斤 一包、購買任何產品加$20換購維記牛奶香芋雪米糍8粒裝／雲呢香芋雪米糍15粒裝一盒 、加$22換購維他菓然系6包（2件），分分鐘仲平過單購價！

5月16日至5 月18日顧客買任何產品滿HK$100，加$ 79換購 1包Ariel 各款抗菌洗衣膠囊60/53粒裝 (標準價$189.9-199.9/包)

錯失今個星期六及日惠康門市及網店消費滿$188享88折限定優惠都唔緊要，因為5 月16日至5 月22日亦有不同著數！

買食油3支裝送$49禮品

購買1排刀嘜純正花生油3支裝，即送總值$49禮品（包括維他低糖朱古力奶／朱古力牛奶6x250毫升（1排）、桂格紅棗／杞子銀耳味即食滋補燕麥210克（1包））

購買6罐金寶湯罐頭湯／意粉醬，送$39禮品

購買6罐金寶湯罐頭湯／意粉醬（295-312克），即送總值$39禮品（包括營多傳統印尼撈麵5x858克（1袋）（印尼版及馬來西亞版除外）、史雲生清雞湯（澳洲）250毫升（1盒）、是蜜味茄汁焗豆220克（1罐））







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