6月AlipayHK消費著數︰搶換免費機票、網購免單及球賽門票， 4折買電商Chill值卡教學及網購賺10倍積分攻略

加入最愛專欄 收藏文章

6月AlipayHK網購消費著數！ 6月1日即可用AlipayHK A. Point換免費來回機票、$1,000網購免單、及阿仙奴vs熱刺啟德足球表演賽門票。適逢國內618購物節將近，用AlipayHK於內地電商平台包括淘寶、京東、拼多多消費零手續費兼賺10倍積分，4折買電商Chill值卡網購折上折更加抵！

搶換免費機票及網購免單

有用開 AlipayHK消費的朋友注意了！每逢3月、6月、9月及12月限定登場「A. Point狂賞月」又嚟啦，用戶可以用A. Point兌換獎賞，即日起於AlipayHK參加指定任務，即能獲搶獎賞資格。累積獲得的A. Point由6月1日早上10時起，可於A. Point專區兌換不同獎賞，當中包括：香港航空免費來回機票、$1,000網購免單（適用於淘寶／京東／拼多多及HKTVmall網上平台等）及阿仙奴vs熱刺啟德表演賽門票。留意，各項禮遇換取時間各有不同，詳情請留意A. Point專區（首頁左上方紫色Icon）。

用戶只要透過AlipayHK支付，每消費港幣1元，就可以賺取1個A. Point，透過指定付款方式消費（例如: 渣打A. Point Card）更可享有高達20倍A. Point回贈。用戶通過參加任務亦可賺取 A. Point。每1,000 A. Point可當$1使用，可於內地網購平台或其他消費當錢使。

AlipayHK A. Point專區

https://alipayhk.co/4duuLaT

618購物節 消費賺10倍A. Point

搶唔到免費機票都有著數優惠，適逢內地電商618購物節即將開始，AlipayHK用戶進入「網購專區」及每日中午12時即可搶限時優惠券，慳上慳！領取後的優惠可以於AlipayHK使用或相應兩地網購平台選擇以AlipayHK付款時使用，當中包括淘寶／拼多多／京東／1688等，相對比直接於網購平台消費更抵。

AlipayHK網購專區

https://alipayhk.co/4mI3O7R

用戶結賬時除可享0手續費及扣減優惠外，同時能賺取A. Point。如新用戶首次使用還可賺10倍A. Point ，現有用戶也可賺2倍A. Point！用戶以AlipayHK綁定銀聯信用卡後，於淘寶購物更可賺12倍A. Point回贈，於其他網購平台亦可賺10倍A. Point，賺取後可以在下次支付時當錢使，或兌換獎賞。

綁定AlipayHK至京東教學

618購物節 京東精選推薦

4折買「電商Chill值卡」折上折

點樣618購物節消費抵上加抵？入手「電商Chill值卡」是個好選擇，步驟簡單先搜尋「網購專區」、再 選擇「電商Chill值卡」、 即可立刻以$19.9買到總值$50的內地網購平台優惠券，當中包括$20淘寶優惠券、$20京東優惠券及$10拼多多優惠券等，低至原價4折，且可疊加平台優惠使用，物超所值。







【你點睇？】舊灣仔警署改建為國際調解院總部，近60國及20個國際組織參與，你認為這能否有效提升香港的國際影響力？► 立即投票