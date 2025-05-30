睇戲著數︱憑《史迪仔》戲票享美心盲盒驚喜蛋糕88折！海港城期間限定店購物減$10

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如果你睇今個星期上映《史迪仔》新戲，記得保留謝戲票，因為有著數優惠！凡於尖沙咀「史迪仔亂入海港城！！！ 」主題期間限定店消費滿$100或以上，並於結帳時展示電影票票尾，即可當$10優惠券使用。另外，凡於美心西餅出示英皇戲院之迪士尼《史迪仔》實體戲票，即可以88折購買「史迪仔盲盒驚喜蛋糕」，還可以一嘗期間限定購買史迪仔開心果花花酥皮撻及史迪仔菠蘿叉燒包。

今個夏天Disney經典動畫《史迪仔》要上大銀幕啦，如果你手上有英皇戲院之迪士尼《史迪仔》5月24日起戲票，可於以下網站https://woobox.com/hh33r3回答簡單問題，即有機會贏取美心西餅「史迪仔盲盒驚喜蛋糕」，名額10個。

另外，凡於美心西餅出示英皇戲院之迪士尼《史迪仔》實體戲票，即可以88折購買「史迪仔盲盒驚喜蛋糕」。全港首發史迪仔盲盒驚喜蛋糕將盲盒概念融入蛋糕，你可隨機抽出三款得意造型，留意盲盒蛋糕裝飾為隨機抽取，開盲盒後不設退換服務。

只要憑《史迪仔》戲票去美心西餅門市預訂或購買「史迪仔盲盒驚喜蛋糕」，即享88折史迪仔盲盒驚喜蛋糕原價$248、美心App會員價92折$228.2、Eatizen會員價88折：$218.3

美心西餅更推出史迪仔開心果花花酥皮撻，酥脆撻皮配濃郁開心果吉士醬及開心果碎，滋味滿分；史迪仔菠蘿叉燒包以微甜菠蘿皮包住鹹香叉燒，打卡一流！

史迪仔開心果花花酥皮撻原價$15、史迪仔菠蘿叉燒包原價$13

海港城期間限定店 電影票尾當$10用

之前介紹過香港最大型史迪仔主題活動 — 「史迪仔亂入海港城！！！ 」，商場五個萌爆佈置成人氣打卡點，即日起於主題期間限定店消費滿HK$100或以上，並於結帳時展示《史迪仔》電影票票尾，即可當HK$10優惠券使用！每張電影票尾僅限使用一次，優惠數量有限，先到先得。

第二彈史迪仔限量產品陸續登場，除了有史迪仔電影特別版的URDU 迪士尼Action Softoy系列 – 史迪仔、URDU迪士尼《史迪仔》電影特別版貼紙收藏卡系列、Hot Toys 軟綿綿巨萌史迪仔COSBI毛公仔，還有多款史迪仔毛公仔、卡套、盲盒等等。不論是忠實粉絲或新入坑粉絲，保證令你滿載而歸！

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海港城3米高超萌史迪仔︰5大打卡點、母親節見面會及主題工作坊，期間限定店逾800款精品

URDU 迪士尼Action Softoy系列 – 史迪仔 [電影特別版] $99

[會場獨家] URDU迪士尼《史迪仔》電影特別版貼紙收藏卡系列$10/張

Hot Toys史迪仔COSBI毛公仔 (莓莓沙冰口味，32cm)$198

「史迪仔主題期間限定店」開放詳情

日期：即日至6月15日

時間：下午12時至晚上8時

地點：海運大廈展覽大堂

除此之外，由於「STITCH ARRIVES！！！活動卡」儲印章活動反應熱烈，活動獎品已重新上架「STITCH ARRIVES！！！活動卡」的反應空前熱烈，首階段活動獎品「史迪仔速乾毛巾」火速換罄，海港城再加推「史迪仔速乾毛巾」，同日亦會開放換領第二階段獎品「史迪仔沙灘手提袋」。獎品數量有限，換完即止。

第一階段獎品：史迪仔速乾毛巾

「STITCH ARRIVES！！！活動卡」參加方法：在活動期間，大家可以捐款HK$10換領「STITCH ARRIVES！！！活動卡」一張。在活動卡上集齊8個指定印章，並完成卡上連線遊戲，即可到位於海運大廈地下中庭的換領處免費換領獎品。

第二階段獎品：史迪仔沙灘手提袋

「STITCH ARRIVES!!!活動卡」慈善義賣及禮品換領處詳情

日期：即日至6月15日

時間：中午12時至下午8時

地點：海運大廈地下中庭

「史迪仔亂入海港城！！！」活動詳情

日期：即日至6月15日

地點：海運大廈露天廣場、海運大廈地下中庭、海運觀點、港威商場廣東道入口及海運大廈展覽大堂







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