屈臣氏回收個人護理環保補充裝︰首次參與任何回收送潔手液，回收計劃詳情

加入最愛專欄 收藏文章

屈臣氏為響應6月5日世界環境日，推出「環保綠月賞」計劃，更成為全港首個推出「環保補充裝」回收計劃的保健及美容零售商。即日至7月1日，凡於活動期間首次參與屈臣氏任何回收計劃，即可獲贈潔手液補充裝，支持環保又有著數！

屈臣氏首次推出「環保補充裝」回收，巿民可於全港近180間屈臣氏門巿交收個人護理補充裝作環保回收，不限品牌，更可獲相應電子印花1個，集齊印花免費換取不同禮品。除了最新的環保補充裝回收計劃，大家可把個人護理產品、美容彩妝的空瓶、成人及幼兒奶粉罐，以至牙膏空管、電動牙刷電池及指定品牌的保健品空瓶等交到屈臣氏門巿。

回收購物有賞

為鼓勵更多市民參與綠色生活，屈臣氏將於即日起至7月1日「環保綠月賞 」期間送上雙重獎賞：

1）首次參與回收 即送屈臣氏潔手液補充裝

易賞錢會員於活動期間首次參與屈臣氏任何回收計劃，可免費獲贈屈臣氏潔手液補充裝500毫升1件，更可賺取該計劃的獎賞或電子印花。

屈臣氏其他回收計劃

• 任何奶粉罐回收可獲得一個印花

https://www.watsons.com.hk/zh-hk/friso_recycling_program

• 每回收護膚化妝品空瓶可獲得一延續美麗電子印花

https://www.watsons.com.hk/zh-hk/loreal_recycling_program

• 每回收個人護理空瓶/補充裝一個可獲得一個印花

https://www.watsons.com.hk/zh-hk/plastic_bottle_recycling_program

• 每回收 TRU NIAGEN玻璃空瓶一個，可獲50易賞錢積分

https://www.watsons.com.hk/zh-hk/tru_niagen_bottle_recycling

• 每回收 NUTRITION空鋁罐一個，可獲50易賞錢積分

https://www.watsons.com.hk/zh-hk/life_nutrition_recycle

• 每回收電動牙刷電池一個，可獲6折 ORAL-b 104 優惠券

https://www.watsons.com.hk/zh-hk/oralb_io4

• 每回收牙膏管一枝，可獲$10 高露潔電子優惠券

https://www.watsons.com.hk/zh-hk/colgate_sustainability

2）送屈臣氏超迷你紙手帕

活動期間，顧客凡購買任何補充裝產品滿$50，即可獲贈屈臣氏超迷你紙手帕12包裝1件。

慈善義賣支持 V Cycle 回收再造

即日起至7月1日屈臣氏 舉行暖心慈善義賣，每售出任何品牌的補充裝產品一件，屈臣氏將捐出港幣$3予本地環保社企V Cycle，同時於全線近180間門市設置捐款箱，用以支持V Cycle環保教育及回收再造，並聘用本地拾荒長者參與回收工序，實踐環保與關懷並重的社會價值。

銅鑼灣恩平中心旗艦店設置由回收塑膠物料打造的藝術裝置 —「W·綠海奇緣」，只需於店內與藝術裝置打卡，分享照片至Instagram並標註@hkwatsons ，即可換領由回收塑膠升級再造的限量環保袋乙個。

屈臣氏「環保綠月賞」計劃

日期︰即日至7月1日

計劃詳情 https://interactive.watsons.com.hk/recyclingprogramtc







etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情