運動家7、8月免費派寶礦力、雪條及$50現金券，SKITTLES彩虹軟糖免費派送詳情

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夏日炎熱，有免費運動飲品及雪條派最著數！運動家Sportshouse成立40周年將於7月26日起，7月及8月的一連四個周六日，免費派發寶礦力水特運動飲品、孖條雪條以及主題小禮物合共逾7,000份及2,000份購物現金券。除此之外，港九地區連續兩個週末免費派30萬份SKITTLES® Gummies 彩虹軟糖試食裝，完成打卡小任務更有機會獲得精美禮品！

7月限定送寶礦力

7月26日及27日、8月16日及17日分別兩個周六日，品牌將於旺角港鐵站E出口附近，向追蹤關注運動家及寶礦力水特官方社交平台的市民，派發寶礦力水特運動飲品及運動家紙扇，0以運動熱情對抗高溫！另外，凡與任何於戶外展示的運動家40周年標誌、連同寶礦力水特飲品及運動家紙扇合照打卡，上載於個人社交平台並標誌指定hashtag標籤「#sportshouse40」，更可免費獲贈價值港幣50元的運動家購物現金券。

【運動家請你飲】 — 「運動家 x 寶礦力 盛夏送你活力飲」活動詳情

日期：2025年7月26日及27日、8月16日及17日（周六日）

時間：下午2時至下午6時

地點：旺角港鐵站E出口附近（花園街／西洋菜南街）

8月限定請你食雪條

運動家將會於8月2日及3日、9日及10日、16日及17日一連三個周六日，於指定12間分店派發別具香港情懷的孖條雪條與大家一同慶祝。運動家現有會員或即場下載運動家全新會員手機應用程式的顧客，即可免費獲贈阿波羅孖條雪條一條。

【運動家請你食】 — 「運動家『孖』住請你食雪條 ！」活動詳情

日期：2025年8月2日及3日、9日及10日、16日及17日（連續三個周六日）

時間：下午2時至下午6時

SKITTLES® Gummies 彩虹軟糖試食裝免費派

人氣糖果品牌SKITTLES®全新產品SKITTLES® Gummies彩虹軟糖，將於7月19日至20日、26日至27日於港九地區展開連續兩個週末的SKITTLES® Gummies免費驚喜大派送活動，現場派發30萬份試食裝。只要現場完成打卡小任務，更有機會獲得SKITTLES®限量精美禮品，禮品數量有限，送完即止。

SKITTLES® Gummies 彩虹軟糖試食裝派送詳情：

派送日期及地點︰7月19日（星期六）灣仔香港會議展覽中心行人天橋、7月20日（星期日）銅鑼灣百德新街／灣仔香港會議展覽中心行人天橋、7月26日（星期六）尖沙咀海防道

時間︰1pm -6pm

派送日期及地點︰7月27日（星期日）1pm -6pm銅鑼灣百德新街

註︰下午2時至下午3時SKITTLES 彈彩虹 嗒彩虹 快閃活動（活動嘉賓：VIVA）

SKITTLES 彈彩虹 嗒彩虹 快閃活動（活動嘉賓: VIVA）

彩虹軟糖繽紛水果味 (42.5g)建議零售價：$11

銷售點：7-Eleven 、Circle K、惠康超級市場、惠康網店、百佳超級市場、PNS 網購、 HKTVmall







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