尖沙咀中心及帝國中心「夏日活動盛事賞」｜門票送$50餐飲劵與消費滿$500送美食現金劵

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為推動夏日消費，尖沙咀中心及帝國中心推出「夏日活動盛事賞」！只要出示當月於指定場地舉辦的活動門票，即可免費獲贈$50餐飲券一張。另外更推出「尖東夏日美食賞」，只要在場內指定餐飲商戶電子消費滿$500，即可換領美食現金券一張。

出示指定場地活動門票 即送$50餐飲劵

由即日起至9月30日，只要在尖沙咀中心地下禮賓處，出示當月於指定場地舉辦的實體或電子活動門票，即可領取「尖沙咀中心及帝國中心$50餐飲券」一張，可於指定餐飲商戶消費滿$100即減$50。活動優惠涵蓋多個地點活動門票，每票僅限換一券，每人每星期限換一次，名額有限，先到先得，換完即止。

「夏日活動盛事賞」詳情：

日期：即日起至2025年9月30日

換領時間：10am - 10pm

換領地點；尖沙咀中心地下禮賓處

指定場地包括：香港體育館、啟德體育園、亞洲國際博覽館、香港會議展覽中心、香港文化中心、香港藝術館、香港科學館、香港太空館、香港歷史博物館

尖沙咀中心或帝國中心消費 即送美食現金劵

同樣由即日起8月31日，顧客凡於尖沙咀中心或帝國中心指定餐飲商戶，以電子貨幣即日單一消費滿$500，可以憑有效單據及對應的付款存根，換領美食現金券一張。名額有限，先到先得，換完即止。

「尖東夏日美食賞」詳情：

日期：即日起至2025年8月31日

換領時間：10am - 10pm

換領地點：尖沙咀中心地下禮賓處

指定餐飲商戶包括：Black Sugar Coffee、Boticario Bar & Grill、Bushra、會所 1 號 維港皇宴、韓脈、紅葉茶屋、Nine One、NOC Coffee Co.、PHI Coffee & Pancake、PizzaExpress、Ruên Thai & Vietnamese、美國茹絲葵牛排餐廳、Spasso、Starbucks Coffee、Tagline、十四代鐵板超、尖東好彩海鮮酒家、Villa26、Wooloomooloo Steakhouse







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