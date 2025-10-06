搭Uber Taxi賺亞洲萬里通里數！普通車程20里數+機場40里數，新客戶送500里數附教學

加入最愛專欄 收藏文章

Uber Taxi與國泰攜手合作推出全新里數獎勵計劃，每搭一程Uber Taxi均可賺取「亞洲萬里通」里數！日常出行每程可賺取20「亞洲萬里通」里數，機場行程每程則多一倍里數，新客戶更享迎新優惠額外送首程500里數，即睇相關帳戶連結步驟教學。

Uber Taxi 表示在合作期間，或會推出其他額外里數獎勵及限時優惠，為國泰會員及 Uber App 用戶提供更多賺取里數的機會。

如何賺取「亞洲萬里通」里數及教學(受條款及細則約束)︰

1. 日常出行︰每程 Uber Taxi 行程可賺取 20「亞洲萬里通」里數

2. 機場行程︰每程 Uber Taxi 往返機場行程可賺取 40「亞洲萬里通」里數

3. 迎新獎勵︰首次使用 Uber App 的新用戶，並乘搭 Uber Taxi 完成首個 行程，再享額外 500「亞洲萬里通」里數

用戶先登入 Uber 帳戶再前往「帳戶」分頁，之後從選項中選擇「禮遇 — 國泰」，並點選「連結以開始賺取亞洲萬里通里數」，最後登入國泰會員帳戶以完成連結程序，即可完成並日後搭Uber Taxi賺亞洲萬里通里數。

步驟一︰先登入 Uber 帳戶；步驟二︰再前往「帳戶」分頁





步驟三︰從選項中選擇「禮遇 — 國泰」步驟四︰點選「連結以開始賺取亞洲萬里通里數」步驟五︰登入國泰會員帳戶以完成連結程序







送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好