中秋月餅盒回收有賞︱奇華送$100券、美心派3萬張電子優惠券、崇光超市$5現金券

中秋節食完美味的月餅，都要做好乾淨回收！今年奇華餅家及美心集團都有月餅盒回收計畫，凡將已妥善清潔的任何品牌月餅盒，交到指定地點即可獲折扣優惠券。除此之外，崇光超市亦有回收計劃，憑月餅盒亦可收換超市$5現金券，而綠在區區及賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃亦長期接受回收支持循環再造。

奇華餅家送$20折扣優惠券

2025年9月29日至10月28日，凡將 一個已妥善清潔的任何品牌金屬月餅罐，交到信和集團旗下或管理的10個指定商場之禮賓處或服務台，即可獲贈奇華餅家折扣優惠券港幣20元正乙張，每人最多可以換領5張。是次回收的月餅罐將會全數撥捐「基督教勵行會」作慈善用途，為支持此活動，奇華餅家特別準備了22,000張優惠券，數量有限，送完即止。

憑奇華折扣優惠券於2025年12月31日或之前於奇華餅家香港各分店 (香港國際機場分店及崇光百貨分店除外) 以正價購物滿港幣100元或以上，可享價值港幣20元正之折扣優惠。

信和集團旗下或管理的10個指定商場之禮賓處或服務台：

1. 屯門市廣場 Tel：2450 7782

2. 奧海城 Tel：2740 4108

3. 荃新天地 Tel：3926 5708

4. 中港城 Tel：2736 0113

5. 黃金海岸商場 Tel：2452 6566

6. 尖沙咀中心Tel：2721 5489

7. 藍灣廣場 Tel：3407 4220

8. 帝庭軒購物商場 Tel：3125 4000

9. YM2裕民坊Tel：2739 6235

10. 朗壹廣場Tel：2669 1928

11. 奇華餅家查詢︰2785 6066

美心綠色月餅計劃

美心集團連續17年舉辦月餅盒回收活動，由即日起至10月26日，市民可將任何品牌的乾淨月餅鐵盒或紙盒送到全港450個回收點回收，而其中60個指定回收點更會派發3萬張餐飲電子優惠券，鼓勵市民捐出月餅盒。

美心集團月餅盒回收地點





美心集團將於60個指定商場回收點派發合共3萬張餐飲電子優惠券，包括美心MX晚市惠顧滿港幣60元減8元、美心中菜惠顧滿港幣500元減50元、美心西餅惠顧滿港幣40元減5元、東海堂惠顧滿港幣50元減5元及&you惠顧滿港幣100元減10元，鼓勵市民積極參回收。收集得來的月餅盒將轉交本地環保團體作妥善回收，減少堆填區負擔，月餅盒回收指引︰分開金屬月餅盒及紙類月餅盒，清空盒內間格或其他包裝物料及確保已清楚乾淨。

換領崇光超市$5現金券

崇光超市同「家點匯收」再次合作推出中秋節月餅盒回收計劃，9 月24日至10 月14日接受回收金屬盒、紙盒或塑膠中秋節月餅盒。凡follow崇光超市或崇酒藏@sakaguraso Instagram帳號 或崇光超市小紅書帳號（其中1個社交平台帳號）可以換領崇光超市$5現金券1張。

https://www.instagram.com/sogo_freshmart/

賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃

基督教家庭服務中心賽馬會「回收轆轆」流動環保計劃，乾淨回收物包括月餅盒：金屬/紙盒/膠盒，月餅塑膠包裝袋及月餅托盤，任何膠袋、紙袋及塑膠餐具，注意請拆除磁石、繩索、緞帶、防潮珠等不能回收雜質。即睇整個10 月回收地點及日子。

https://www.facebook.com/lookforgreen

綠在區區全年回收

「綠在區區」在全港設立多個回收點，全年接受各類回收物，包括月餅盒。

回收日期：全年

回收地點：超過160個公共收集點

https://www.wastereduction.gov.hk/zh-hk/waste-reduction-programme/greencommunity







