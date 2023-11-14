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九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

如果你有留意開風水玄學，三元九運你一定聼過！即將踏入2024年，香港即將迎來「轉運」，由「八運」轉入「九運」會為我哋帶來咩影響？第一集師傅零零法，呂法傳師傅——阿法將會同我哋一齊拆解「九運」！想知「九運」對自己影響是好是壞？投資、住屋有咩需要注意？即刻去片啦！

影片網址： https://youtu.be/Mi_7ob_fK44

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►https://youtu.be/vvxzIHYzpXc

電影神怪橋段大拆解(上)！《回魂夜》有個髮型最當旺！《行運超人》去維港吸靈氣堅唔堅？靈龜出海代表香港陸沉！？《賭俠2002》點解拜多啲山幫到自己？

►https://youtu.be/aPEBRASRGLE

電影神怪橋段大拆解(下)！《我左眼見到鬼》「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？

► https://youtu.be/smne49bh61I







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