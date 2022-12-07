吃喝玩樂

主場·日本 - Katty

加入最愛專欄　 收藏文章　

2022-12-07

京都新酒店2022｜精選最正和風旅館！1千蚊晚1泊2食抵住溫泉旅館 / 天台陽台無敵靚景露天風呂、足湯 / 任天堂舊總部大樓改建＋安藤忠雄設計

#0+3 #旅遊 #日本 #日本旅遊 #京都 #京都新酒店 #酒店 #溫泉 #溫泉酒店 #大浴場 #抵住 #梅小路 #花伝抄 #一泊兩食 #旅館 #懷石料理 #自助早餐 #私人露天風呂 #京都駅 #JR #四条河原町 #袛園 #鴨川 #空庭Terrace京都 #天台 #陽台 #京都町家 #東山 #天然溫泉足湯 #酒吧 #露天溫泉 #任天堂 #關西 #丸福樓 #安藤忠雄 #Art Deco #懷舊 #昭和 #The Blossom Kyoto #烏丸五条 #松榮堂 #五条駅

　　今年京都有不少新酒新開業，而且大部分都很有特色，不似東京、大阪的新酒店都以商務酒店為主。如果喜歡京都，建議在市內住兩、三晚，冬天是京都的淡季，房租比大阪平，不少新酒店更設有溫泉或大浴場，好抵住！我精選了以下幾間較有特色的新酒店，希望下次有機會試試。


京都新酒店2022 | 01 京都 梅小路　花伝抄：京都駅一站之隔！任Book私人露天風呂！抵住1泊2食和風旅館
2022年3月1日 OPEN


　　由Dormy Inn及共立Resort日本兩大酒店合作經營的新酒店品牌「花伝抄」，繼京都嵐山溫泉之後，在梅小路開設了品牌第二間溫泉酒店。最大的賣點，是其位置，在步行前往JR梅小路京都西駅只需1分鐘，跟京都駅只是一站之隔，非常方便。另一個賣點是抵住，1泊2食包懷石料理晚餐及自助早餐，每人每晚只是18,000円（12—2月的價錢），一人一房都是這個價錢！如果住4人入住，價錢更低至13,000円，好抵住！館內除了大浴場，還設有5個私人露天風呂，住客可以免費任book任浸。如果想平住溫泉酒店，又或不想山長水遠去近郊的溫泉鄉，不妨試試這間新酒店。



由「京都 梅小路　花伝抄」步行前往JR梅小路京都西駅只需1分鐘，非常方便。
（圖片來源：京都 梅小路　花伝抄）



全館共有180間客室，用上和風設計，全部都鋪上榻榻米。
（圖片來源：京都 梅小路　花伝抄）



設有露天風呂的大浴場。
（圖片來源：京都 梅小路　花伝抄）



供住客免費使用的私人露天溫泉。
（圖片來源：京都 梅小路　花伝抄）



晚餐是豐富的懷石料理。
（圖片來源：京都 梅小路　花伝抄）


京都 梅小路　花伝抄
網址：www.hotespa.net/hotels/umekoji_kadensho


下一頁：方便四条河原町温泉！天台陽台無敵靚景飽覧鴨川、東山

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

更多主場·日本文章
你可能感興趣
#0+3 #旅遊 #日本 #日本旅遊 #京都 #京都新酒店 #酒店 #溫泉 #溫泉酒店 #大浴場 #抵住 #梅小路 #花伝抄 #一泊兩食 #旅館 #懷石料理 #自助早餐 #私人露天風呂 #京都駅 #JR #四条河原町 #袛園 #鴨川 #空庭Terrace京都 #天台 #陽台 #京都町家 #東山 #天然溫泉足湯 #酒吧 #露天溫泉 #任天堂 #關西 #丸福樓 #安藤忠雄 #Art Deco #懷舊 #昭和 #The Blossom Kyoto #烏丸五条 #松榮堂 #五条駅
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
球迷挑戰盃
貨幣攻略
More
Share