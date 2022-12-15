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是咁的，我又飛了！這次本來的目的地只是京都及大阪，但出發前心郁郁，想去埋11月1日新開幕的吉卜力公園，雖然知道暫時仍未接受海外的遊客訂飛，但都想搵方法試試，結果真係訂到，當然要率先試玩！今次就跟大家分享一下買飛的心得，以及區內究竟有甚麼好玩、有甚麼不用花浪費時間去玩！

吉卜力公園攻略01｜買飛最方便快捷方法︰日本JTB網上訂酒店+門票package

由於外國遊客暫時仍未可以直接買到吉卜力公園的門票，香港朋友要入場玩，唯有買「酒店+門票」package，JTB、名鉄観光サービス、近畿日本ツーリスト、日本旅行等等日本旅行社都有提供相關的套票，而我這次是經JTB的官網訂購的。JTB共提供18間名古屋的酒店選擇，最平24,200円，包一晚酒店及2張各值2,000的「吉卜力大倉庫」入場券。

吉卜力公園道暫時仍未接受海外的遊客訂飛。（圖片來源：吉卜力公園官網截圖）

JTB官網共提供18間名古屋的酒店選擇。（圖片來源：JTB官網截圖）

最平套票24,200円，包一晚Daiwa Roynet Hotel名古屋伏見及2張各值2,000的「吉卜力大倉庫」入場券。（圖片來源：JTB官網截圖）

購票完成之後，可以登入JTB網站，取得QR code，當日就可以用這個QR code入場。（圖片來源：JTB官網截圖）

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