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2022-12-21Photo: 由作者提供

日本Shopping | 2023東京Outlet／百貨公司減價情報+營業時間！除夕新年邊個Outlet激減？邊度買福袋？邊間百貨公司元旦開門？

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　　相信唔少朋友已經買好機票準備去日本過聖誕及新年！3年無返過鄉下，當然有很多東西想買吧？適逢減價季節，yen又平（雖然貴返少少），瘋狂購物在所難免。不過，提提大家，2023年1月1日有很多很多很多百貨公司都會休息，想掃貨都要有計劃！所以，今個星期就幫手整理一下東京各大百貨公司及近郊outlet的除夕新年營業時間及減價情報，讓大家可以好好安排行程！預祝大家Merry Christmas！

 

2023東京Outlet百貨公司減價 |  1. 關東5大「三井Outlet Park」：12月26日開始Super Outlet Sale！1月1日有福袋賣！

 

　　香港人很喜歡去日本行outlet，因為全年都可以買到減價貨，而「三井Outlet Park」是其中一個最受歡迎的outlet集團，設施遍布日本各地，其中有5個位於關東的outlet——木更津、入間、幕張、多摩南大沢及橫濱Bayside，將會提早於12月26日至2023年1月9日進行「Super Outlet Sale」，最低減至3折，而1月10日至2月5日的「Super Outlet Sale Final Off」減得更多，即是農曆新年去的時候最正！另外，1月1日至3日還會有福袋賣，無論是為了執平貨或是意頭好，新年都要去買個福袋應下節！

 

三井Outlet Park關東的5個outlet，將會提早於12月26日開始減價，最低減至3折。（圖片來源：三井Outlet Park官網）

1月1～3日可以買到福袋。

（圖片來源：三井Outlet Park官網）

「三井Outlet Park木更津」共有308間店舖，是日本最多店舖數目的outlet。

（圖片來源：FB@mitsuioutletpark）

 

營業時間

木更津、入間、幕張、橫濱Bayside：

12月31日 10am-6pm

1月1日 9am-8pm


多摩南大沢：

12月31日 10am-6pm

1月1日 10am-8pm

 

三井Outlet Park

網址按此

 

下一頁：東京都內唯一1月1日營業之大型百貨公司！免費送「買物熊」年曆

 

 

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