吃喝玩樂

主場·日本 - Katty

加入最愛專欄　 收藏文章　

2023-01-05

睇日劇去旅行！人氣日劇《First Love初戀》8個北海道取景地大公開︰打卡必到紫丁香公園、小樽天狗山、沒有拿破崙意粉的洋食老舖

#日本 #日劇 #First Love #First Love取景地 #初戀 #初戀取景地 #日劇取景地 #北海道 #取景地 #打卡 #紫丁香公園 #油菜花田 #夕張 #小樽 #天狗山 #Heidi牧場 #旭川 #紋別空港 #札幌紫丁花祭 #旭川空港公園 #西洋軒 #拿破崙意粉

　　終於看完《First Love 初戀》... 我知我知，「太慢了吧」，對不？其實很早看了第一集，節奏太～慢，慢得看不下去，再加上「的士司機與保安員的戀愛故事」，我無法相信這是一套日劇！不過，我真的是宇多田光《First Love》忠粉，CD至今仍好好保存，加上一直視北海道為「鄉下」，終於扚起心肝，於2023年頭兩日把全劇一口氣看完。雖然，劇情及節奏我仍然覺得受不了，但製作團隊真心把北海道拍得很美，令人很想即刻飛去北海道，跟著拍攝的景點去看看！

 

日劇《First Love初戀》取景地01｜夕張Heidi牧場：最浪漫的紫丁香

 

　　Netflix一向以本傷人，《First Love 初戀》有超過250個拍攝場地，當中絕大部份都在旭川及札幌，不過，要數印象最深刻、出場次數最多的，絕對是夕張的Heidi牧場（ハイジ牧場），晴道及也英定情的紫丁香樹（不過應該是拍攝時才出現），以及埋下時間囊的雪地，都在這裏。

 

全劇令人留下最深刻印象的，應該是這棵紫丁花吧！（圖片來源：Netflix）

晴道及也英在雪地埋下時間囊，不過這裏冬天不營業，大家可以認住後面的小教堂。（圖片來源：Netflix）

 

　　由札幌開車約一小時便可以到達，這裏可以讓遊客親親動物，如兔仔、羊駝、小豬、馬、羊、雞等等，不過於冬季（約11月中至4月中）暫停營業，想去打卡就要等春天了！

 

春夏秋天的牧場，可以與放牧的動物來個近距離接觸！（圖片來源：ハイジ牧場）

這座就是晴道與也英身後那座小教堂。（圖片來源：twitter@hokkaidozoo）

 

Heidi牧場

網址：www.heidi-farm.com

 

想睇紫丁花，可以去呢度…

 

　　紫丁花（ライラック）是北海道其中一種極具代表性的花，由1959年起，每年5月中都會於札幌大通公園舉行「札幌紫丁花祭」，更於1960年經市民投票而被選為「札幌市之木」。Heidi牧場未必可以睇到紫丁花，但卻可以到札幌大通公園及川下公園欣賞。

 

每年5月中至6月初，在札幌的川下公園都可以欣賞到約200種不同的紫丁花。（圖片來源：FB@さっぽろライラックまつり）

大通公園內亦種有大量紫丁花，每年約5月中開花。（圖片來源：FB@さっぽろライラックまつり）

 

札幌紫丁花祭

網址：https://lilac.sapporo-fes.com/ 

 

下一頁︰滝川市油菜花田 開遍整個山丘

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

更多主場·日本文章
你可能感興趣
#日本 #日劇 #First Love #First Love取景地 #初戀 #初戀取景地 #日劇取景地 #北海道 #取景地 #打卡 #紫丁香公園 #油菜花田 #夕張 #小樽 #天狗山 #Heidi牧場 #旭川 #紋別空港 #札幌紫丁花祭 #旭川空港公園 #西洋軒 #拿破崙意粉
更多吃喝玩樂文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
回顧展望 2022
聖誕特集
More
Share