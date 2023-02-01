2023-02-01
日本櫻花預測2023出爐！東京大阪3月尾開花！必Check全國6大賞櫻景點
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櫻花2023｜等了3年，今年大家終於可以計劃去日本睇櫻花！日本氣象協會剛剛發表了「2023年櫻花開花預想（第1回）」，整體來說預計今年櫻花開花日期跟往年差不多，關西部分地區比往年遲，而北海道及北陸則比較早。預計花季將由高知開始，約3月21日會開花，緊接著23日是福岡及宮崎，24日是長崎及熊本，最多香港遊客去的東京及大阪分別是26日及28日。今次先為大家介紹主要地區的重點賞櫻地，讓大家在計劃行程時有個預算。
詳情：https://tenki.jp/sakura/expectation/
日本氣象協會剛剛發表了第1回「2023年櫻花開花預想」。（圖片來源：日本氣象協會）
全國主要地區預計開花日期。（圖片來源：日本氣象協會）
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