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經常被朋友問「大阪有甚麼好玩」，的而且確，除了USJ（日本環球影城），大阪似乎沒甚麼好玩！大家都忙著shopping、飲飲食食，有在大阪觀光過嗎？大阪城、通天閣、天王寺動物園、梅田空中庭園展望台這些景點去過沒有？如果第一次去大阪，或是想認識多一點這個城市，建議可以買一張「大阪周遊卡（Osaka Amazing Pass）」，1日券只需2,800円（約$168），就能任搭地鐵及私鐵，更可以免費參觀超過40個景點，如果當中有2至3個景點你都有計劃去的話，已經值回票價！大阪地鐵每程180円起，梅田去心齋橋要230円，其實都幾抵玩！這張周遊卡的40多個免費入場景點之中，以下8項是我認為最值得去的。

大阪周遊卡 2023｜1.通天閣Tower Slider：全新大型滑梯由3樓滑落地庫！

原本收費：1,000円

這個於去年5月9日才新開幕的大型滑梯「Tower Slider」，入口位於通天閣的3樓，沿著電梯塔外圍轉一圈半滑落地庫1樓，落差約26.5米，斜度約30度，全長60米，10秒便滑完，非常刺激。滑梯的頂部是透明的設計，可以看到外面的景色，不過，只得10秒，應該睇唔切！留意，「大阪周遊卡」只限平日免費玩。

於去年才開幕的通天閣「Tower Slider」。

（圖片來源：FB@通天閣）

不銹鋼製的管狀滑梯，滑下去時仿如進入時光隧道，很迷幻。

（圖片來源：FB@通天閣）

入夜後的「Tower Slider」，會亮起不同顏色的光。

（圖片來源：FB@通天閣）

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