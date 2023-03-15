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不少遊客都喜歡於春天到日本賞花，除了粉紅色的櫻花之外，近年最受歡迎是藍色的粉蝶花。雖然日本各地都有粉蝶花田，但要數最漂亮、最震撼的，非茨城縣的「國營常陸海濱公園」莫屬，更被日本人氣Facebook page選為「死前最想去的世界絕景」之一！究竟幾時睇花最好？很遠的嗎？除了粉蝶花還可以欣賞甚麼花... 或許你心中有很多很多疑問，今次就一一為大家解答吧！

東京近郊賞粉蝶花懶人包｜530萬棵小花砌成4.2公頃的藍色花海

粉蝶花，日本人習慣稱為「ネモフィラ（Nemophila）」，但其實有個漂亮的日本名字，叫「瑠璃唐草」，而英文名字是「Baby Blue Eyes」。花比較矮小，約10-20cm高、直徑約2cm，長得很茂密，在國營常陸海濱公園內，每年約4月中至5月初開花時，整個山丘都染成粉藍色，當有風吹過時，小小的花朵便會隨風震動，很有動感，是名副其實的花「海」，非常震撼！

每年4月底至5月初粉蝶花滿開的時候，都把整個「見晴之丘」染上粉藍色。（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

花海面積達4.2公頃，非常震撼。（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

從山丘上往下看，可以見到整個國營常陸海濱公園，總面積約350公頃，約7個東京迪士尼樂園！（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

粉蝶花的花朵非常常細小，直徑只得2cm左右，非常可愛。（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

若有藍天，建議從低角度拍攝，可以影到透光的花瓣。（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

接近黃昏的時候，雖然藍色不再，但又有另一種味道。（圖片來源：FB@国営ひたち海浜公園）

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