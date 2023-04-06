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今年天氣比較暖，櫻花早開了，雖然令不少人遊客失了預算，但亦代表春天已經來了，所有花都會陸陸續續綻放，繼粉蝶花、油菜花之後，接著就是紫藤花吧！未看過紫藤花的朋友，我極力建議大家要去欣賞一次，雖然不像櫻花、粉蝶花或油菜花，開遍整個公園或花田，沒有那種震撼的感覺，但一串串細小的花，會隨風飄動，又是另一種美。而且，紫藤花有獨特的花香，是看得到及聞得到的美，跟薰衣草一樣，非常浪漫！

紫藤花名所01｜櫪木．足利花卉公園︰日本夜景遺產認定！最美麗樹齡160歲大藤

開花預想：4月中～5月中

喜歡花的朋友，絕對要來這個公園一次，特別是春天，有各式各樣的花盛開，如櫻花、杜鵑、鬱金香等，但最聞名的，要數這裏的紫藤花。園內有超過350棵紫藤花，更有多種不同的顏色，開花時序是淡紅色、紫色、白色、黃色，花期長達1個月左右。

紫藤花的開花期間，更可以欣賞到杜鵑花。（圖片來源：FB@Ashikaga Flower Park）

下雨天同樣拍到漂亮的照片。（圖片來源：FB@Ashikaga Flower Park）

近80米長的白藤隧道。（圖片來源：FB@Ashikaga Flower Park）

園內可以一次過欣賞到不同顏色的紫藤花。（圖片來源：FB@Ashikaga Flower Park）

當中最矚目的是樹齡超過160歲的大藤，花架的面積達1,000平方米，4月底滿開的時候，整個花架都吊著一串串的紫藤花，非常美麗。而當晚上亮燈後，氣氛更加浪漫迷人，CNN將這個景色比喻佢《阿凡達》中的靈魂樹，更入選為「世畀10大夢幻旅遊景點」之一。提大家一句，想去的話，要有心理準備花很多時間在交通上，自駕遊的話，塞車及排隊泊車是無可避免的，而坐JR的話，無論由池袋或新宿出發，都要兩個多小時，更要轉4次車！不過，我覺得是值得的！

亮燈後，樹齡超過160歲的大藤，非常美麗，更被CNN選為「世畀10大夢幻旅遊景點」之一（圖片來源：FB@Ashikaga Flower Park）

日間時候的大藤，同樣漂亮。（圖片來源：FB@Ashikaga Flower Park）

夜晚亮燈後，淡粉紅色的紫藤花倒影在湖上，十分優美，難怪被認定為日本夜景遺產。（圖片來源：FB@Ashikaga Flower Park）

倒影在湖上的大藤。（圖片來源：FB@Ashikaga Flower Park）

足利花卉公園（あしかがフラワーパーク）

大藤祭舉行日期：2023年4月15日～5月14日

大藤祭營業時間：4月15～21日 8am-20:30pm、4月22日～5月7日 7am-9pm、5月8～14日 8am-8:30pm

地址：櫪木縣足利市迫間町607

電話：0284-91-4939

全日門票：成人 1,100円～2,100円，小童 900円～1,100円

夜間門票（5:30pm～）：成人 900円～1,900円，小童 500円～1,000円

網址：https://www.ashikaga.co.jp/fujinohana_special2023/ch/

交通：JR両毛線「あしかがフラワーパーク駅（足利花卉公園站）」下車步行約3分鐘

下一頁︰超夢幻漸層紫藤花隧道！ CNN「日本最美的場所31選」







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